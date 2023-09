Con discurso de Petro termina jornada de marchas este 27 de septiembre

Con un discurso del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, terminó la jornada de movilizaciones de este 27 de septiembre.



El mandatario se dirigió a una multitud reunida en el centro de Bogotá, en donde pidió a los manifestantes apoyar las reformas del Gobierno.

“Vamos a presentar la reforma a los servicios públicos de Colombia. Las leyes hoy vigentes que crearon los servicios públicos pusieron en un lugar privilegiado al empresario pero al usuario lo dejaron en la calle", manifestó.

Según Petro, con el modelo actual "los usuarios no tienen derechos ante el servicio público" porque "las tarifas se colocan en virtud de la rentabilidad de unos cuanto empresarios", pero la intención de su Gobierno es "variar eso".

"El servicio público debe tener en el centro de su corazón al usuario" para asegurarle "a la población los mínimos vitales de luz eléctrica, agua potable y alcantarillado", indicó.

Esa reforma se sumará a la de la salud "como un derecho universal"; la laboral, para que "en Colombia haya trabajo digno"; la educativa, "que busca que los jóvenes puedan entrar a la universidad", y la pensional, para "que el viejito y la viejita puedan tener un plato de sopa (...) y un bono pensional que les permita tener el afecto de su familia, no morir en soledad".

En ese punto, el presidente citó a la cantante Shakira, de quien dijo que con "El jefe", su nuevo sencillo con el grupo Fuerza Regida, "dio en el clavo" al hablar de la explotación laboral.

Respaldo popular



El presidente, que fue constantemente aplaudido por unas 22.000 personas que, según la Alcaldía, llegaron hasta la Plaza de Bolívar, dijo que hoy hubo movilizaciones de apoyo a su Gobierno en "cerca de cien municipios" del país.

La multitud reunida en Bogotá animó constantemente al presidente con el coro " Petro, amigo, el pueblo está contigo", especialmente cuando se refirió a la gente como base de una popularidad que, según dijo, se mantiene intacta, y cuando criticó a las encuestas que muestran lo contrario.

"Ojalá otro Gobierno progresista nos suceda (...) para continuar la senda que vamos trazando y profundizarla", dijo el mandatario, quien aseguró que no tiene la intención de perpetuarse en el poder porque no le gusta la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, a la que definió como "un palacio, frío, helado y feo". Según Petro, "la democracia no es una estatua ni una piedra sino movimiento" y por eso su Gobierno está empeñado en lograr los cambios sociales propuestos.

"En el conjunto de estas reformas está la justicia social. Estoy convencido de que tenemos violencia porque somos profundamente desiguales, el cuarto país más desigual del planeta Tierra. Somos aterradoramente desiguales como sociedad, la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen son enormes", expresó.

Esas desigualdades, añadió, provocaron "la violencia, el narcotráfico y el surgimiento de las guerrillas", por lo cual su objetivo es lograr la justicia social para alcanzar la paz.

Minuto a minuto

11:40 a.m. Un numeroso grupo de manifestantes ya está en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde se va a realizar un concierto.

11:30 a.m. Avanzan las manifestaciones en los siguientes puntos de Bogotá: Carrera 10 con calle 26 hasta carrera 7 con calle 34, Carrera 10 con calle 18 y Calle 19 con carrera 8.

10:15 a.m. Ante la movilización que se ha concentrado sobre la calle 30 en Barranquilla, se registran problemas de movilidad en este sector de la ciudad.



La Policía de Tránsito desvía el tráfico por la carrera 3E hacia el norte y por la carrera 4, para quienes van hacia el sur.

Marchas del 27 de septiembre Sergio Acero Yate / El Tiempo.

9: 50 a.m. La carrera séptima frente al Parque Nacional se encuentra cerrada en ambos sentidos. TransMilenio informó que habilitó las estaciones Calle 19, Sabana y Av. Jiménez.

9:30 a.m. A esta hora, las estaciones de TransMilenio sin servicio son: Tercer Milenio, Calle 19, Av. Jiménez, Museo del Oro, De la Sabana.

9:15 a.m. Por la movilización, ajena a la operación, a la altura de la estación Tercer Milenio en sentido sur-norte, TransMilenio informó que habrá contraflujo en pasos por la Caracas.



8:30 a.m. Inicia la movilización de la minga indígena desde el Parque Tercer Milenio en Bogotá, situación que genera las primeras afectaciones de movilidad en TransMilenio.

La minga indígena se desplaza sobre la carrera 7 con calle 19 en sentido Norte-sur. TransMilenio informó que por el paso manifestantes se cerró la estación Museo del Oro y la flota retorna en la Mariposa para servicios JF23 y J70.

Marchas del 27 de septiembre Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

8:30 a.m. En Medellín inician los primeros desplazamientos hacia el Parque del Obrero, en centro de la ciudad, uno de los puntos de concentración.

Se movilizarán hacia la Placita de Flórez, donde habrá un encuentro con delegaciones campesinas apoyadas por la Agencia Nacional de Tierras.

