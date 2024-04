Marchas del 9 de abril: avanzan manifestaciones en las principales ciudades del país

Este martes 9 de abril, avanza una jornada de manifestaciones convocada por los sindicatos a favor de "las víctimas y las reformas sociales" del Gobierno Petro.

Esta marcha, que se realiza en las principales ciudades del país y denominó como la 'Gran Marcha por el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y por las reformas sociales'.

Minuto a minuto

(12: 25 p.m.) En ciudades como Manizales, Medellín y Cali, entre otras, avanzan las manifestaciones en apoyo a las propuestas de reformas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

(12:00 p.m.) TransMilenio presenta afectación. Según informó el sistema, los servicios JF23, BJ74 y MF51 realizan retorno en la mariposa. Asimismo, no hay paso en la carrera 10, sentido norte-sur. Por tanto, hay retornos en Bicentenario de la ruta 2, MG47, MH83 y servicios Duales ML82 y ML81. La empresa informa que desvían en la calle sexta hacia la Caracas.

(10: 30 a.m.) Manifestación sobre la calle 26. Las autoridades de tránsito reportan que se presenta una manifestación sobre la calle 26 con avenida NQS.

(9:45 a.m.) Afectación total en la Séptima con calle 36. La Secretaría de Movilidad reporta la novedad en la zona. "En el momento se reporta manifestación en inmediaciones del Parque Nacional. Flota dual realiza desvíos de ciclovía en sentido sur - norte. En sentido norte - sur desvía por la calle 46 hasta la Carrera 13 y por la Calle 34 gira para retomar la Carrera 7", informa TransMilenio.

Marchas 9 de abril en apoyo a las reformas sociales del Gobierno. Sergio Acero Yate/ Portafolio

Puntos de concentración y horarios

Medellín: Plaza Mayor (10 a.m.).

Cali: Hospital Universitario del Valle (9 a.m.)

Cartagena: Antiguo Colegio Pie de la Popa ( 4 p.m.)

Barranquilla: Plaza de la Paz ( 3 p.m.).

Ibagué: Parque Murillo Toro ( 9 a.m.).

Tunja: Plaza de Bolívar (9 a.m.).

Bucaramanga: Plazoleta Luis Carlos Galán ( 3 p.m.).

Cúcuta: Plaza Parque Santander.

Pasto: Plaza de Nariño.

Quibdó: Palacio Municipal ( 9 a.m.).

Leticia: Frontera entre Colombia y Brasil (8 a.m.)

Yopal: Parque La Herradura ( 8 a.m.)

San José del Guaviare: Puente peatonal (8:30 a.m.)

Neiva: Hospital Universitario de Neiva (8 a.m.)

Villavicencio: Parque Central (9 a.m.)

PORTAFOLIO