Lanzan plan ‘caza infractores’ en la vía al Llano, en busca de conductores reincidentes

La Superintendencia de Transporte, en articulación con el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Concesionaria Vial Andina - Coviandina S.A.S, se encuentra desarrollando un plan piloto denominado el “Sistema de Colaboración Tecnológica con Enfoque Multipropósito”, que permitió identificar 2.800 vehículos, tanto públicos como particulares, que transitaron por el corredor Bogotá-Villavicencio infringiendo los límites de velocidad, haciéndose énfasis en aquellos con una reincidencia de 5 y más veces, acumulando entre estos 27.548 infracciones de tránsito.



El vehículo con más reincidencia presentó 171 infracciones en el año, conducta reiterativa que descarta la posibilidad de que se trate de un hecho aislado.

Para la Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, es importante resaltar que “estos datos fueron obtenidos con el apoyo de medios tecnológicos dispuestos por la Concesionaria Vial Andina-Coviandina S.A.S., logrando identificar vehículos públicos y particulares que infringen las normas de seguridad y legalidad en dicho corredor vial. Procedimos entonces a la caracterización de cada uno de ellos mediante Sistemas Inteligentes de Transporte, encontrando una alta cifra de infracciones”.

Por lo anterior, en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se están emitiendo llamados de atención a los propietarios de los vehículos, así como, a las empresas de transporte público, como mecanismo disuasorio para que rectifiquen su conducta errada, ya que estas malas maniobras de conducción ponen en riesgo la vida de los actores viales.

Estos llamados de atención disuasorios también advierten que este programa se implementará en 2024 de forma progresiva en todos los corredores viales del país, especialmente, aquellos que presenten mayor reincidencia en siniestralidad.

La Supertransporte y las demás autoridades del sector transporte continuarán realizando una revisión exhaustiva de las conductas que se presenten en las carreteras para identificar las siguientes infracciones:

● Exceso de velocidad en vehículos de servicio público y vehículos particulares.

● Alertas de informalidad.

● Alertas de ilegalidad (vehículos particulares con pasos frecuentes, medidas en estaciones de peaje con las que ofrecen servicios para los cuales no están autorizados).

● Alertas de vehículos de servicio público especial con rutas y pasos frecuentes, prestando un servicio no autorizado.

● Identificación de vehículos de servicio público intermunicipal sin registro en despacho de Terminales.

● Identificación de vehículos de carga con evasión de pesaje, (con paso por peaje y no paso por pesaje), paso de pesaje vs. RNDC.

● Identificación de tránsito de vehículos sin SOAT y/o Revisión Técnico Mecánica.

● Tiempo de recorrido desde el punto de inicio hasta el punto de destino vs. las velocidades permitidas en el corredor vial para identificar posibles excesos de velocidad.

Con motivo de lo anterior, la Supertransporte ordena el cese de conductas infractoras no solo por las posibles sanciones que pueden ser aplicadas, y que en adelante serán reportadas a las autoridades competentes para la imposición de las sanciones a que haya lugar, sino también, por afectan la seguridad vial de los corredores viales.

Vía Bogotá- Villavicencio.

Canales de atención

La Superintendencia de Transporte es una Entidad cercana a los ciudadanos y por eso, cuenta con distintos canales de atención para recibir peticiones, quejas, reclamos y denuncias y atender las solicitudes de los empresarios y usuarios del sector, a través del correo vur@supertransporte.gov.co, la línea gratuita 018000915615, un chat virtual disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm en la página web www.supertransporte.gov.co, #767 opción 3 y, Usuario Avisa a través de la línea de WhatsApp 3185946666. Así mismo, de manera presencial en la Diagonal 25g No 95ª-85 Piso 1 Centro Empresarial Buró 25.

