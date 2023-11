Municipios de Córdoba quedarán sin electricidad este lunes festivo

El próximo lunes festivo 13 de noviembre la empresa Afinia realizará trabajos de optimización del servicio de energía, que dejarán a varios barrios del departamento de Córdoba sin electricidad.



Horarios y barrios en lo que se suspende servicio

De acuerdo con el comunicado de la empresa, el corte ocurrirá en los siguientes municipios:



- Montería: Se producirá desde las 6:40 a.m. hasta las 5:00 p.m., en el barrio Los Colores; de 7:10 a.m. a 5:00 p.m., en el barrio La Granja; y de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en las poblaciones Nuevo Paraíso y Santa Lucía.



- Sahagún: en esta zona se instalarán nuevos postes, redes y equipos y desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. se suspenderá en la Calle 17c con Carrera 1f del barrio Alfonso López y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., en la Calle 7 con Carrera 3b del barrio Alfonso López.



- Cereté; la suspensión será entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en El Hato, La Coroza, Los Venados y Las Cañas.



Se recomienda a los habitantes de estas zonas que se preparen ante el corte de la siguiente forma:



1. Desconecte los aparatos electrónicos para evitar daños cuando regrese la luz.

2. Mantenga el congelador y el refrigerado lo más frío que pueda antes del corte y luego desconéctela.

3. Guardo linternas y pilas y déjelas a mano.

4. Cargue su teléfono móvil al máximo.

5. Si requiere conexión a internet de forma urgente en este periodo en el que se hará el corte, podría comprar un paquete de datos económico.

6. Tenga a la mano suministro de alimentos no perecederos, pues el periodo de tiempo es extenso.



