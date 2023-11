Confirmado: gremio de taxistas anuncia que suspende paro convocado para este miércoles

Uno de los voceros del gremio de los taxistas, Hugo Ospina, en un video difundido por redes sociales aseguró que no iría a paro mañana, sumándose al anuncio que hizo más temprano el Comité del Paro.





"Celebramos que el Ministerio de Transporte haya entendido nuestra petición, para que dejen de inmovilizar los vehículos por la vigencia y el sello del tarjetón", dijo Ospina.



Por su parte, Elías Tuta, uno de los integrantes del comité, expresó que se reunieron en la mañana del 21 de noviembre y tomaron la determinación de no ir a paro.



"El compañero Hugo Ospina argumentó, en la reunión, que se tenía que ir porque tenía una cita, pero que la decisión que tomáramos la mayoría él la iba a acoger. La reunión siguió", comentó Tuta .



Al término del encuentro, le notificaron a Ospina que no irían a paro: "Esa fue la decisión que tomamos, gústele o no".



Los taxistas que hacen parte del comité afirmaron que no desarrollarán el paro porque no cuentan con "garantías constitucionales". Habían planeado manifestarse desde las 5 a. m. e incluso contemplaban varios puntos de concentración, como la calle 26, en cercanías al aeropuerto El Dorado.



Tuta, precisó que continuarán en asamblea permanente, esperando respuestas de las autoridades frente a sus exigencias.



Por su parte, la alcaldesa Claudia López aseguró en su cuenta de X: "El señor Ospina y su grupo de taxistas han desistido del paro y los bloqueos al aeropuerto. A Bogotá no se le amenaza, no se le sabotea, no se le bloquea. A Bogotá se le respeta! No nos confiamos y estamos preparados para actuar conforme a la Ley, con orden y autoridad en defensa de la ciudad y los derechos de los ciudadanos".



