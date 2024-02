‘Paro armado no está incluido como violación con Eln’

El paro armado que el Eln decretó en el Chocó durante tres días sigue generando rechazó e indignación por parte de diferentes sectores. También ha generado duras críticas por parte de los delegados del Gobierno en la mesa con esa guerrilla y por parte del comisionado Otty Patiño, quien calificó el episodio como una “deslealtad a los acuerdos”.



Sin embargo, en las últimas horas José Félix Lafaurie, miembro de la mesa, señaló que este tipo de acciones no fueron incluidas dentro del protocolo de acciones prohibidas del cese del fuego.



Dijo que este tipo de acciones, que han venido ocurriendo con mayor frecuencia durante los últimos meses, requieren mayor atención por parte de la mesa.



“Yo sí creo que es una situación que merece la mayor atención, porque los acuerdos firmados, si bien no establecen la prohibición expresa durante el cese del fuego que se elabora en un acuerdo muy técnico sobre protocolos de acciones prohibidas, el caso del paro armado no se ha considerado”, agregó.



Sin embargo, la guerrilla firmó los protocolos de respeto al Derecho Internacional Humanitario y a respetar a la población civil.



