Paro de taxistas en Bogotá: así avanza regreso a casa este miércoles

En la noche de este 24 de octubre, los conductores de Bogotá reportaron dificultades para transportarse hacia el aeropuerto El Dorado por cuenta de un bloqueo de taxistas que afectó la movilidad en la avenida calle 26 con avenida Ciudad de Cali.



Esta situación se presentó un día antes de la jornada de manifestaciones promovida por parte del gremio de 'los amarillos' para este miércoles para exigir mejores condiciones de trabajo y mostrar su inconformidad en torno a las decisiones recientes respecto al funcionamiento de las plataformas digitales de transporte.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Ya este miércoles 25, la protesta continúa. Siga el minuto a minuto de la jornada aquí



Miércoles 25 de octubre

06:25 p.m. Congestión de buses troncales llega al Movistar Arena. Los usuarios del sistema TransMilenio continúan caminando sobre los carriles exclusivos por lo que aún no hay paso para la flota en la Av. NQS en ambos sentidos. Por la situación, la congestión de buses troncales se aproxima al Movistar Arena.

"La flota sale a los carriles mixtos para agilizar el paso con precaución".

06:10 p.m. Taxistas se retiran de la Av. NQS. Conductores de taxi se retiran del punto, pero varias personas caminan sobre los carriles exclusivos por lo que aún no hay paso para la flota en la Av. NQS con Calle 6.

"Solicitamos amablemente a los usuarios ingresar a los buses del Sistema para reactivar la operación, con el fin de salvaguardar su integridad", señaló TransMilenio, que ha facilitado el acceso de las personas a través de las puertas de emergencia.

05:45 p.m. Taxistas bloquean carriles de TransMilenio sobre la Av. NQS. "Por manifestación de taxistas y bloqueo de los carriles exclusivos en ambos sentidos en la Av. NQS con Calle 8 Sur, a esta hora no hay paso", informó la empresa.

La flota realiza retornos en la Calle 6 y en la Av. 1 de Mayo.

Integrantes del Esmad recorren la ciudad para dispersar bloqueos de taxistas. Mauricio Moreno

04: 22 p.m. Avanza sin novedades el regreso a casa de los bogotanos. Autoridades no reportan dificultadores en troncales y en estaciones de TransMilenio.

03:55 p.m. Autoridades reportan paso con normalidad de flota TransMilenio en Soacha. Por el momento se registra operación normal en el sur de Bogotá.

Pregunta hay servicio de Transmilenio para soacha ?? — angela villarreal (@angela41986) October 25, 2023

01:25 p.m. Se mantienen las dificultades en movilidad en tres puntos de Bogotá:

-Av. Suba con Av. Cali

-Av. Primero de Mayo con carrera 19

-Carrera 52C con diagonal 46 Sur



12:35 p.m. No hubo acuerdo entre los taxistas y la Alcaldía de Bogotá en la primera reunión que comenzó en la mañana de este miércoles 25 de octubre.

"Se adelantarán las acciones pertinentes para garantizar la movilidad en Bogotá", dijo Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, finalizado el encuentro.

El secretario de Gobierno, José David Riveros, advirtió a los manifestantes que no permitirán ningún tipo de bloqueo: "Si a la Policía le toca actuar, lo seguirá haciendo".

11: 43 a.m. Autoridades de tránsito reportan tres manifestaciones que dificultan la movilidad de Bogotá.

La primera se registra en la carrera 7 con calle 172, sentido Norte - Sur.

Por su parte, las otras dos ocurren en la Av. Suba con Av. Cali, sentido Occidente - Oriente, y en la carrera 52C con diagonal 46 Sur. Sin embargo, estas no tendrían que ver con los taxistas.

11:19 a.m.: autoridades reportan que se recuperó la movilidad en la Autopista Sur, en Bogotá.



[10:52 a.m.] #AEstaHora manifestantes se dispersan y se recupera la movilidad en el municipio de Soacha - San Mateo.



Recuerda que todos los reportes de #GerenciaEnVía los encuentras en @BogotaTransito. ¡Consúltala antes de salir a tu destino y evita congestiones! https://t.co/Xf0qB9Ep2S pic.twitter.com/W4uSgZYe3S — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 25, 2023

9:57 a.m.: TransMilenio anunció que se cerraron las estaciones San Mateo, Terreros, León XIII, Despensa y Bosa.

Bogotá. EL TIEMPO

9:42 a.m.: taxistas tienen bloqueado el paso desde Soacha a Bogotá y miles de personas caminan por la vía.

9:15 a.m.: la policía trata de rehabilitar el paso en la Autopista Sur, luego de bloqueos presentados en Soacha por parte de manifestantes que piden ingresar con el transporte público a Bogotá. 25 de octubre del 2026. Foto @mauriciomorenofoto

Bogotá. EL TIEMPO

8:40 a.m.: en este momento, la vía al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, se encuentra sin problemas y la Policía custodia la zona.

Bogotá. EL TIEMPO

8:15 a.m.: grave situación de TransMilenio en Soacha, pues manifestantes siguen bloqueando el carril exclusivo en esa zona.



Se han registrado daños en los buses del sistema y agresiones a colaboradores y usuarios del mismo.

#Noticia l Decenas de personas se ven afectadas por la falta de transmilenio. Cientos de usuarios están varados en el puente peatonal de la estación San Mateo. Así mismo, hay caos en Soacaha por manifestación de transportadores públicos.



En vivo en https://t.co/00Xp5t1fhT pic.twitter.com/zURmLmF7Zx — CityNoticias (@CityNoticiasTv) October 25, 2023

8:08 a.m.: Soacha continúa con problemas y bloqueos. En Bogotá se registra plan tortuga en el norte de la ciudad, pero no hay reportes de problemas graves con la movilidad.

7:29 a.m.: se reportan daños a vehículos de TransMilenio en Soacha.

7:20 a.m.: ya hay una movilización en el norte de Bogotá que afecta el tránsito en esa zona de la ciudad. El plan tortuga de los taxistas avanza por la carrera novena con calle 165.



7:05: a.m.: la alcaldesa Claudia López criticó el accionar de los taxistas y dijo que, "nuevamente, Hugo Ospina y sus taxistas bloquean varios puntos de la ciudad. Lo hacen porque se sienten respaldados políticamente por sectores del petrismo y candidatos en campaña que los promueven y les ofrecen que no se ejercerá la autoridad de tránsito ni de Policía".



La alcaldesa le exigió a la Policía ejercer su autoridad y garantizar la movilidad.

Nuevamente Hugo Ospina y sus taxistas bloquean varios puntos de la ciudad. Lo hacen porque se sienten respaldados políticamente por sectores del petrismo y candidatos en campaña que los promueven y les ofrecen que no se ejercerá la autoridad de tránsito ni de Policía.



Exijo a la… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 25, 2023

6:50 a.m.: hay tres puntos de manifestaciones activos en la capital, los cuales ocasionan dificultades en la movilidad. Estos puntos son:



- Carrera 9 con calle 165.



- Av. Esperanza con Av. Boyacá.



- Entre Bosa y San Mateo, en Soacha.



6:30 a.m.: algunos taxistas denunciaron que otras personas del gremio que decidieron cesar sus actividades para manifestarse están interrumpiendo sus trabajos con amenazas y golpes.



6:10 a.m.: hay plan tortuga en dos puntos de Bogotá. Estos son:



- Carrera 68 con calle 22.



- Av. Esperanza con Av. Boyacá.



6:05 a.m.: las manifestaciones ya generan problemas en TransMilenio. Por ejemplo, la flota en Soacha detuvo operaciones y no hay servicio..



5:30 a.m.: un taxista fue agredido por personas de este mismo gremio. El carro quedó con los vidrios rotos en la avenida Boyacá con calle 26.



5:15 a.m.: se registran tres puntos con afectaciones viales. Estos son:



- Av. Boyacá con calle 26.



- Carrera 68 con calle 22.



- Carrera 68 con calle 19 Sur.

[05:12 a.m.] #AEstaHora se presenta afectación vial por manifestación en los siguientes puntos de la ciudad:



📍Av. Boyacá con calle 26

📍Carrera 68 con calle 22

📍Carrera 68 con calle 19 Sur pic.twitter.com/j8Eh9kZqH6 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 25, 2023

Martes 24 de octubre

10:30 p.m.: TransMilenio informó que en la NQS con Calle 68 se dispersó la movilización y se reporta normalidad. Así mismo, se normalizó la prestación del servicio en el Portal El Dorado.



Por su parte, en la Avenida Caracas con Calle 71 G sur, sector Aurora, sentido sur - norte, se presenta plan tortuga, lo que ha generado retrasos en algunos servicios zonales.

10:22 p.m.: a esta hora el Tránsito de Bogotá informó que se habilitó el tránsito vehicular en las calzadas mixta y exclusiva de la calle 26, hacia el occidente.



De igual forma, señaló que los agentes Civiles de Tránsito, apoyan la regulación del tráfico y monitorean las condiciones de movilidad sobre la Av. El Dorado.

Arriba Bogotá. Citytv

(Lea más: Gremio de taxistas convoca a paro para el próximo 25 de octubre)

9:20 p.m.: manifestantes permanecen bloqueando el acceso al portal El Dorado. Además, en la Avenida Cali con Avenida Suba se mantiene el bloqueo hacia el occidente por la Avenida Cali, hay paso hacia el oriente.



Movilidad Bogotá César Melgarejo / EL TIEMPO

7:40 p.m: los taxistas que están bloqueando la calle 26 exigen la presencia del presidente Gustavo Petro, o de algún representante del Gobierno Nacional, con el fin de que escuchen sus peticiones.



“Que venga el Gobierno a hablar y nos dé la cara al gremio de taxistas. 26 bloqueada señores. Aquí esperamos al presidente a que nos dé la cara, si no, no levantamos le paro indefinido”, dijeron.

(Más noticias: Precio de la gasolina podría no subir para noviembre)

7:00 p.m.: sugieren tomar rutas alternas a quienes transitan sobre la calle 26 con destino al Aeropuerto.



La Secretaría de Movilidad recomienda tomar la Av. Esperanza hasta la carrera 103 y allí buscar nuevamente la calle 26.

6: 30 p.m.: en el portal El Dorado se han presentado bloqueos por cuenta de una manifestación de taxistas. Transmilenio S.A. reportó que la flota se encuentra detenida en el portal. "Se deja de atender Portal El Dorado y las estaciones Modelia, Normandia y Av. Rojas".

PORTAFOLIO