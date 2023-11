¿Habrá Esmad en el paro de taxistas en Bogotá? Secretario de Gobierno responde

Ante el paro de taxistas que se llevara a cabo el próximo miércoles 22 de noviembre en Bogotá, el Distrito anuncio varias medidas de seguridad.



Una de estas, confirmadas por el secretario de Gobierno, José David Riveros, es el uso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para la jornada de manifestaciones en caso de ser necesario.



Según explicó el funcionario, en declaraciones para la emisora 'Blu Radio', este cuerpo de la Policía Nacional actuará "de manera inmediata" en caso de que se presenten bloqueos en varios puntos de la ciudad.

Integrantes del Esmad recorren la ciudad para dispersar bloqueos de taxistas. Mauricio Moreno

"Hay un tratamiento, un protocolo de bloqueos; arranca con la fuerza disponible y eventualmente con el antiguo Esmad. Ante cualquier bloqueo vamos a actuar de manera inmediata para buscar el desbloqueo y, particularmente, en el transporte público, es decir, TransMilenio, terminales del transporte y el aeropuerto", aseguró.



Frente a las advertencias hechas por algunos conductores de vehículos amarillos sobre cerrar algunas vías importantes de la ciudad, en especial, aquellas que hacen conexión con el aeropuerto internacional El Dorado, Rivero mencionó que no reciben ni aceptan "amenazas" e instó en que si se presentan problemas de movilidad, el Esmad actuará para desbloquear.



"A Bogotá y a sus ciudadanos no se amenaza, no se puede amenazar. Desde ayer (20 de noviembre) nosotros instalamos ya un PMU (Puesto de Mando Unificado) permanente que va a ir toda la semana para estar monitoreando cualquier bloqueo. Por supuesto, si mañana o en cualquier momento puede haber un bloqueo hacia el aeropuerto o al sistema de transporte público, nosotros vamos a ejercer la autoridad para desbloquear, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos que puedan movilizarse en el transporte público", enfatizó el secretario de Gobierno de Bogotá.



Paro de taxistas El Tiempo

¿Por qué los taxistas van a paro?

Las razones que motivan a los conductores de taxis a salir a protestar este miércoles tienen relación con el incremento en el precio de la gasolina, la aplicación de lo que consideran ‘multas injustas’, las sanciones por fotomultas, entre otros factores.



Las movilizaciones darían inicio a las 5:00 a. m. del próximo miércoles y se concentrarían en varios puntos de la capital, incluyendo la calle 170, Usme, Suba, Tunal y Techo.



"Uno de los puntos neurálgicos del paro será la toma de toda la Av. calle 26, desde la carrera 3 hasta el aeropuerto El Dorado", señaló Hugo Ospina, uno de los líderes del paro.



