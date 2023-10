¿Discusiones Petro - Claudia 'desfinanciaron' a Bogotá en el PGN 2024?

El senador de Cambio Radical y considerado el jefe de la oposición en el Congreso, David Luna, le dijo a EL TIEMPO que al definir el Presupuesto para 2024, Bogotá quedó desfinanciada, aparentemente por la relación tensa entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

"Hay tinte político. Claro que hay un mensaje inexplicable por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro que se desquita con Bogotá por su simple narcisismo o su simple interés de casar una pelea con Claudia López. Pero Bogotá es más que Claudia López, más que Gustavo Petro y lo que nosotros pedimos en la plenaria fue equilibrio y ese equilibrio no lo entregaron. Acá había pura vanidad", manifestó Luna.



Para el senador, en general, el PGN 2024 estaría desfinanciado en al menos 15 billones y debido a ello deberán hacer una reforma tributaria para tapar los huecos.



(Vea: Minhacienda defiende labor que tendría la Dian para recaudo en el PGN).



"Además, es un presupuesto que piensa más en la estrategia política del Pacto Histórico que en resolver los problemas de la economía del país", agregó.



Y en el caso de Bogotá, reiteró que se han dado diversas peleas entre Petro y López que han impactado el presupuesto destinado para la ciudad, que según Luna se esperaba una suma de 8,7 billones de pesos y resulto ser de 6,6 billones de pesos.



(Vea: El Presupuesto General para el 2024 fue aprobado por el Congreso).



Presupuesto General de la Nación. Archivo EL TIEMPO

En este sentido, el congresista aseguro que no habrá proyectos de alto valor y que una de las preocupaciones es la financiación al sistema de transporte, aunque se dejan asegurados sectores como el de a salud y la educación.



Por otra parte, Luna se refirió a las decisiones para otras regiones del país. En concreto sobre La Guajira, que ha sido el departamento por el que se declaró una emergencia nacional, aseguró que "este es el noveno departamento en inversión, acá no hubo ningún tipo de equilibrio regional, comenzando por el golpe, que vuelvo e insisto, se le dio a Bogotá".



(Vea: Las cuentas del Presupuesto 2024 que inicia su debate en el Congreso).



Así, el senador concluyó que "el gobierno del presidente Gustavo Petro se desquita con Bogotá por su simple narcisismo o su simple interés de casar una pelea con Claudia López. Pero Bogotá es más que Claudia López, más que Gustavo Petro y lo que nosotros pedimos en la plenaria fue equilibrio y ese equilibrio no lo entregaron".



(Vea: Presupuesto del país subirá un 19% en 2024 tras aval del Congreso).



EL TIEMPO - POLÍTICA