El PIB de Colombia subió entre los países de la Ocde: 0,2 % en el tercer trimestre

El Producto Interno Bruto (PIB) en el conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) subió un 0,5 % en el tercer trimestre del 2023, con lo se mantiene el mismo crecimiento que en el segundo, gracias sobre todo a EE. UU., anunció la organización.



Además, el crecimiento del segundo trimestre fue revisado del 0,4 % anunciado previamente al 0,5 %, indicó la Ocde en un comunicado.



En los países del G7, los más desarrollados, el crecimiento se aceleró entre julio y septiembre, con una subida del PIB del 0,6 %, desde el 0,4 % de abril a junio.



Estados Unidos es el principal responsable de este crecimiento, ya que su PIB subió un 1,2 % en el tercer trimestre frente al 0,5 % del segundo, gracias sobre todo al aumento del 1 % registrado en el consumo privado.



Los demás países del G7 registraron un crecimiento muy bajo o nulo e incluso hubo descensos del PIB. Francia se anotó una subida del 0,1 % en el tercer trimestre, mientras que el índice no registró cambios en Reino Unido, Italia y Canadá.



Además, hubo bajadas en Alemania (-0,1 %), debido a una reducción en el consumo privado, y en Japón (-0,5 %), en este caso por descensos en la inversión y un aumento de las importaciones.



En términos interanuales, el PIB subió en la Ocde un 1,7 % en el tercer trimestre, frente al 1,6 % del segundo.



Estados Unidos también protagoniza el mayor crecimiento interanual del PIB en el G7, con un 2,9 % (frente a la media del,1,8 % en el grupo), y claramente por encima de Japón (1,4 %), Francia, (0,7 %), Reino Unido y Canadá (0,6 %), Italia (sin cambios) y Alemania (-0,4 %).



En los otros países de la Ocde, el mayor incremento del PIB en el tercer trimestre se registró en Polonia (1,4 %), seguida de Costa Rica (1,3 %). Hungría y México se anotaron sendas subidas del 0,9 %.



En cambio, la mayor caída tuvo lugar en Irlanda (-1,8 %), seguida de Finlandia (-0,8 %).



Entre otros países, el PIB de España registró un incremento del 0,3 % y el de Colombia subió un 0,2 %, mientras que en Chile no había datos disponibles del tercer trimestre.



En el caso de Colombia, a mediados de noviembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), presentó el PIB del país para el tercer trimestre, el cual fue de -0,3 % en comparación para el mismo periodo del 2022.

Además, el PIB en los países de la Ocde se situó en el tercer trimestre del año en un nivel superior en un 6 % al alcanzado en el mismo período de 2019, antes del inicio de la pandemia de coronavirus.



La República Checa es el único país de la Ocde que todavía no ha recuperado su nivel de PIB previo a la pandemia.



Entre los países del G7, Estados Unidos es el que más ha superado su nivel de PIB previo a la pandemia, con un 7,4 %, mientras que Alemania es el que menos, con apenas un 0,3 %.

EFE