Cómo funcionará el pico y placa por la alerta zonal en Bogotá

Continúan las labores para mitigar los incendios forestales que aún se encuentran activos en algunos puntos de Bogotá, una operación que ya completa más de 85 horas de trabajo ininterrumpido por parte de las autoridades.



En ese contexto, el alcalde Carlos Fernando Galán decretó en la última hora alerta ambiental zonal ante el deterioro que presenta la calidad del aire. La declaratoria responde a que, en las últimas 18 horas, el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca) registró en el 50 % de las estaciones del suroccidente condiciones regulares o malas.

Las localidades para las que aplica esta alerta son: parte de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, parte Puente Aranda, parte de Fontibón y parte de Tunjuelito.

De esta manera, la medida busca mitigar los efectos de la contaminación generada por las conflagraciones y proteger la salud de los ciudadanos. Con esta determinación también se adoptarán una serie de acciones en materia de movilidad y educación que rigen para toda la ciudad.

#AEstaHora anunciamos que, ante el deterioro en la calidad del aire, declaramos alerta zonal en el sur occidente de la ciudad. Esta alerta aplica en las localidades de Bosa y Kennedy, y parcialmente en Puente Aranda, Fontibón y Tunjuelito. Hemos adoptado las siguientes medidas,… pic.twitter.com/Mjl0BvKw7Z — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 26, 2024

Restricciones de movilidad

La alcaldía anunció que habrá pico y placa para vehículos particulares los sábados. A diferencia de la restricción entre semana, este no rige de 6:00 am a 9:00 pm, sino que funcionará de 6:00 am a 12:00 m (mediodía).

Este sábado 27 de enero les corresponde a las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Por otro lado, los camiones que tengan más de 10 años circularán también bajo esta restricción. Pares en la mañana, de 6:00 am a 1:00 pm, e impares en la tarde, de 1:00 pm a 8:00 pm.

Además, se suspenderán las nuevas solicitudes de pico y placa solidario. En ese sentido, Galán informó que quienes ya lo hayan adquirido podrán circular con normalidad.

Pico y placa en Bogotá. Mauricio Moreno. Archivo EL TIEMPO

Medidas en educación

En atención a la declaratoria de alerta zonal ambiental, algunos colegios tendrán que entrar en virtualidad. La Secretaría de Educación (SED) será la entidad encargada de informar cuáles instituciones deberán acogerse a esta medida.

Por esa misma línea, las instituciones educativas que se encuentran en las zonas de mayor afectación, tendrán acompañamiento y monitoreo de las Direcciones Locales de Educación, con el fin de definir si alguna institución debe tomar medidas excepcionales.

La entidad también ha aclarado que aquellos colegios que no presentan afectación específica, continuarán su jornada escolar en presencialidad, aunque se encuentren en las zonas de la declaratoria.

