Minuto a minuto: así avanza la movilidad para salir de Bogotá este miércoles

Miles de conductores en el territorio nacional han comenzado a movilizarse por las carreteras en el marco de la Semana Santa. Tan solo en Bogotá, este Miércoles Santo ya se registra la salida de más de 64.000 vehículos y se estima que durante esta temporada más de nueve millones transiten por las vías del país.



Si tiene proyectado viajar este 27 de marzo, le contamos cómo avanza la movilidad en Bogotá y sus salidas.

Minuto a minuto

18:40 p.m Movilidad informó de un siniestro vial en la localidad de Chapinero en la Avenida Circunvalar con calle 86. El reporte señala que un automóvil colisionó contra un objeto fijo. Hay tráfico en la vía.

18:20 p.m. La concesionaria Coviandina informó que la movilidad avanza sin contratiempos o trancones en la vía al Llano. Recomendó transitar con precaución y conservar la distancia dentro y fuera de los túneles.

(6:20 pm). Avanza la movilidad por el corredor vial Bogotá-Villavicencio sin contratiempos. Transite con precaución y conserve su distancia dentro y fuera de los túneles para evitar siniestros viales. Puntos críticos en constante observación. ¡Su Seguridad es Nuestra Prioridad! pic.twitter.com/vR4Q8XJbS2 — Coviandina (@CoviandinaSAS) March 27, 2024

17:10 p.m. La Secretaría Distrital compartió las novedades del plan de movilidad en las principales salidas. Así está el flujo del tránsito:



-​Vía Suba - Cota (de la calle 170 al Río Bogotá): 28 km/h.



​-Carrera 7 (de la calle 183 a la calle 245): 38 km/h



​-Autopista Norte (del Portal Norte al Peaje de los Andes): 48 km/h.



​-Calle 80 (del Portal 80 al Puente de Guadua): 21 km/h.



​-Avenida Centenario (desde la Av. Ciudad de Cali al Río Bogotá): 29km/h.



​-Autopista Sur (desde a Av. Boyacá hasta el límite con Soacha): 19 km/h.



​-Vía a Villavicencio (desde la Antigua vía al llano hasta el Túnel Ángelino Durán): 23 km/h.



​-Vía a Choachí (desde la Av. Circunvalar hasta la vía Monserrate): 34km/h.



​-Vía la Calera (desde la Av. Carrera 7 hasta el peaje Patios): 32km/h 32km/h.



16:50 p.m. A esta hora se normaliza el tránsito en la Avenida Boyacá, tras complicaciones por accidente entre un camión y motociclista.

[04:50 p.m.]#AEstaHora unida de @TransitoBta atiende la novedad y retira los vehículos de la vía. Se normaliza el tránsito sobre el corredor Av. Boyacá sector Meissen. https://t.co/X72mw2KVmu pic.twitter.com/Md4gvHeu60 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 27, 2024

16:16 p.m Tránsito informó del choque entre tres motocicletas en la Avenida NQS con calle 73, sentido sur— norte. ​​Bomberos hacen presencia en el lugar de los hechos por líquidos derramados en la vía.

12:40 p.m. A esta hora ya se ha registrado la salida de 117.000 vehículos. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el corredor con mayor aforo es la Calle 80.

11:30 a.m. Las autoridades reportan un siniestro en la localidad de Ciudad Bolívar por choque entre un camión y un motociclista en la Autopista sur con carrera 73.

9:20 a.m. Se normaliza el paso vehicular por el peaje de Boquerón.

(9:22 am). A esta hora se normaliza el paso vehicular por el peaje de Boquerón. Transite con precaución y conserve su distancia dentro y fuera de los túneles para evitar siniestros viales. Puntos críticos en constante observación. — Coviandina (@CoviandinaSAS) March 27, 2024

9:05 a.m. Coviandina informó del cierre del peaje de Boquerón por mantenimiento correctivo en carpeta asfáltica. Se recomienda estar atento a las indicaciones de las autoridades de tránsito.

8:00 a.m. La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que a esta hora la vía la Calera cuenta con aforo alto, y Autopista Sur, Av. Calle 13, Av. Calle 80, Av. Suba y Vía Choachí cuentan con aforo moderado.

Movilidad en Bogotá César Melgarejo/ El Tiempo

7:30 a.m. Tenga presente que el próximo domingo 31 de marzo (Domingo de Pascua) se activará el pico y placa regional. La medida opera en los nueve corredores de ingreso a la capital de la siguiente forma:



- De 12 m. a 4 p.m. podrán circular los carros de placa par.



- De 4 p.m. a 8 p.m. podrán circular los carros con placa impar.

Movilidad César Melgarejo/ El Tiempo

7:00 a.m. A esta hora se presenta en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 62, sentido Occidente-Oriente el volcamiento de un camión que está afectando la movilidad.

5:00 a.m. Coviandina informó que el tránsito por el corredor vial Bogotá-Villavicencio se mueve sin contratiempos. La concesionaria recomienda movilizarse con precaución y conservar su distancia dentro y fuera de los túneles para evitar siniestros viales.

(5:04 am). Avanza la movilidad por el corredor vial Bogotá-Villavicencio sin contratiempos. Transite con precaución y conserve su distancia dentro y fuera de los túneles para evitar siniestros viales. Puntos críticos en constante observación. ¡Su Seguridad es Nuestra Prioridad! pic.twitter.com/xesXEFimlH — Coviandina (@CoviandinaSAS) March 27, 2024

Pico y placa en Bogotá para este miércoles

El horario de la restricción para los carros particulares es de 6 a.m. a 9 p.m. y para los taxis, de 5:30 a.m. a 9 p.m. En ese rango de tiempo no podrán circular por las vías de la capital:

- Carros particulares con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0.



- Taxis con placa terminada en 1 y 2.

