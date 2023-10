Por qué el Presupuesto destinará más recursos a regiones periféricas

Luego de que el Congreso de la República diera luz verde al Presupuesto General de la Nación del próximo año, el cual quedará en $502,6 billones, creciendo de esta forma un 19% respecto al de este año. Una de las preguntas que surge en el panorama es saber cómo se destinará este rubro para las regiones.



Si bien se habla de una cifra nunca antes vista en materia presupuestal para el país, hay que tener presente que el 61,35% del mismo se va para gastos de funcionamiento ($308,2 billones). Así mismo, $509 mil millones se usarán para comisiones y otros gastos y $1,4 billones se irán al fondo de contingencia.



Luego de esto queda el presupuesto que el Estado destina como inversión pública para las regiones, el cual será de $99,9 billones y tendrá un aumento sustancial en las regiones más apartadas del país, en las cuales, según el Gobierno, se quiere impulsar el desarrollo de sus comunidades e impulsar la cultura y la inclusión.

En diálogo con Portafolio, el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, entregó detalles sobre la distribución de recursos que se aprobó para las regiones, resaltando que pese a que hay grandes avances, no quedó “del todo satisfecho”.

“Cada departamento quiere tener recursos que aparezcan como recursos del departamento. Y a mí me parece que ese es un error estructural que tenemos para hacer planeación, pero bueno, a pesar de esas limitaciones, creo que sí debemos transmitirle al Congreso, tanto desde Hacienda como de Planeación, la idea que debemos tratar de integrar proyectos, debemos tratar de evitar la dispersión de recursos”, dijo este funcionario.



No obstante, destacó que junto al legislativo hicieron un gran trabajo y fruto de esto se pudo focalizar la inversión pública en las zonas que más lo necesitan. Para poner un ejemplo, resaltó que al analizar la inversión per cápita, “se observa que San Andrés y Providencia lideran con una inversión de $7,8 millones por persona, seguido por Guainía con $5,6 millones”.



Para Jorge Iván González es muy importante que el país se plantee el debate sobre cómo se están repartiendo los recursos actualmente, teniendo en cuenta que “un departamento como la Amazonía tiene más o menos, no me acuerdo la cifra exacta, pero unos $380 mil millones de inversión, mientras que departamentos como Antioquia tienen $8 billones. Eso en principio está mostrando las dificultades para que haya convergencia regional”.

“Entonces, sin quitarle recursos a Antioquia, nosotros lo que estamos diciendo es que, los departamentos de la Amazonía, los departamentos del litoral pacífico, se tienen que unir para presentar proyectos estratégicos que no estén en función de la población, sino de la biodiversidad y entonces para eso hay que juntar los recursos de la Nación con las regalías y otras fuentes, para romper esa brecha que existe”, explicó.

Dentro de la revisión departamental de recursos de inversión pública, si bien Antioquia ($8,8 billones), Bogotá ($6,6 billones) y Valle del Cauca ($4,6 billones); fueron los tres con mayor asignación de recursos; los mayores crecimientos en rubros destinados por el Estado fueron para Putumayo, que pasó de $732 mil millones a $1,5 billones (117,6%), y La Guajira, que subió de $1,7 billones a $3 billones (73,8%).



A nivel macroeconómico, las cifras revelan un aumento sustancial en la inversión para el 2024, especialmente en la Amazonía colombiana, que recibirá una asignación de $4,1 billones. Esta cifra representa un aumento del 61,7% en comparación con el presupuesto de 2023, que era de $2,5 billones.



La región Orinoquía también se destaca como una gran apuesta del Gobierno del Cambio, con una inversión proyectada de $4 billones para el 2024, un incremento del 47,7% en comparación con los $2,7 billones asignados en 2023.



Además, la región Caribe verá un aumento del 35,6% en la inversión, pasando de $15,1 billones en 2023 a $20,6 billones en 2024. La región Pacífico también experimentará un incremento significativo del 31,2%, recibiendo $13,2 billones en 2024 en comparación con los $10 billones asignados en 2023.



En lo que concierne a los principales frentes en los que se enfocarán los recursos, el director de Planeación Nacional resaltó que “el tema de agua es un tema central, también hubo una destinación grande a temas de agricultura, inclusión social, cultura, mejoramiento de vías y Educación”.



Gran parte de estos recursos irán de la mano con los proyectos y planes de los ministerios para las regiones del país.



Las regiones deben gestionar más

Si bien hay un crecimiento en la entrega de recursos para las regiones más apartadas con el presupuesto del 2024, el director de Planeación Nacional resaltó que es necesario pensar mejor la forma en la que se reparte esta plata, ya que de lo contrario va a ser difícil cerrar las brechas que hay entre departamentos.



“Si usted sigue distribuyendo plata por población, pues Leticia siempre va a tener menos población que Cali, que Medellín, entonces siempre va a recibir menos recursos. Pero eso no tiene ningún sentido porque se trata de recuperar la Amazonía como patrimonio de la humanidad, como patrimonio del planeta Tierra”, explicó.



No obstante, reconoce que esta es una discusión que se debe dar desde el Congreso, con miras a convocar a todos los sectores interesados.



PORTAFOLIO