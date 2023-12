Planes en diversas zonas del país para evitar robos en la fecha de pago de la prima 

El esperado cobro de la prima, una bonificación salarial muy ansiada por la mayoría de empleados durante la temporada decembrina, podría transformarse en una verdadera pesadilla.



Durante el 15 y 16 de diciembre del año pasado, se registraron 2,754 casos de hurtos a personas en todo el territorio nacional. Por ello, esta fecha de la prima se ha convertido en una de las más peligrosas de todo el año.





Frente a este fenómeno, las autoridades recomiendan tener precauciones si piensa retirar el dinero ese día o por esas fechas.



Para enfrentar la criminalidad en diferentes ciudades del país ya se han desplegado planes y estrategias de seguridad. Por ejemplo, en Barranquilla realizarán una campaña para prevenir del conocido delito del 'fleteo'.



Justamente, Yesid Turbay, el secretario de Interior de la capital del Atlántico, indicó: “Importante que cuando vayan a retirar dinero revisen bien que el cajero no tenga objetos extraños en el teclado, pantalla o ranura; que no haya personas observando de cerca y que los cajeros siempre estén ubicados en sitios seguros con buena iluminación y concurridos, como centros comerciales y supermercados”.



Además, añadió: “Pueden solicitar el acompañamiento policial para realizar grandes retiros y así evitamos ser víctimas del delito de fleteo”.



En el caso de Bogotá, se elaboró el 'Plan Navidad de Seguridad en Bogotá 2023' que pretende reaccionar de inmediato a los crímenes de estas fechas.



Esta estrategia inició desde el primero de diciembre y fue anunciada por la Alcaldesa Claudia López y Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Sobre las acciones concretas en la capital, se harán 206 campañas en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe, Bosa, Engativá y Suba. Además, se ubicarán 4 puntos de control en zonas bancarias en Centros comerciales, San Andresito y San Victorino.



Sobre dicho Plan, la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá comentó: “Buscaremos robustecer y ser más visibles en la calle, donde la ciudadanía requiere más presencia policial”.



En Cundinamarca, la Brigada 13 de Ejército confirmó que se realizará un plan integral para todo el departamento que consiste en las siguientes tres operaciones:



1. Operación Ezequiel: habrán unas tropas desplegadas en los límites de los departamentos del Meta, Tolima y Huila.

2. Operación Armadura, hacia dentro de Cundinamarca, enfocado en los ejes viales.

3. Plan Coraza, habrán 500 hombres de la Brigada 13 apoyando y contribuyendo a la seguridad de la capital.



También, esta brigada, dispondrá 12 puestos de control del Ejército en coordinación con la Policía para darle seguridad a las zonas departamentales y a la capital.



Por otra parte, en Medellín, una de las zonas en las que hay mayor riesgo de hurto en estas fechas, se desplegarán 920 uniformados de la Policía Metropolitana principalmente en los principales ejes viales de salida y entrada del Valle de Aburrá y los eventos y espectáculos propios de la Navidad y Año Nuevo, donde suelen incrementar casos de hurto, también en lugares como el paseo del Río, parques del Río, Ciudad del Río, el Pueblito Paisa, la avenida La Playa, la Carrera 70, el parque Norte, centros comerciales y otros sitios turísticos.



En el Valle de Aburrá, también colaborarán los carabineros, por su parte, realizando patrullajes en el parque Arví, el cerro de las Tres Cruces, el cerro Nutibara y el cerro Volador.



Cifras

Robo con arma El Tiempo

Según cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional para el 2022, los casos de hurto a personas registrados en días correspondientes a la prima aumentaron un 285 % al promedio diario.



En el país, Bogotá es la ciudad más peligrosa con 1.048 hurtos a personas reportados entre el 15 y 16 de diciembre de 2022. Le sigue Medellín, con 230 hurtos reportados en esas fechas; el tercer lugar lo ocupa Bucaramanga y su área metropolitana, seguido de Cali, Cartagena y Barranquilla.



Sobre las víctimas de hurto el 58 % fueron hombres y sobre las formas de robo en temporada de prima, el 63 % fueron sin el empleo de armas, el 13 % de las personas fueron robadas con un arma blanca y el 18 % fue con arma de fuego.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio