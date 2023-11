Alcaldes y gobernadores se enfocarán en subir cobertura de la educación

Después de los resultados de los comicios regionales y departamentales en Colombia, la Fundación Empresarios por la Educación (ExE), realizó un análisis sobre las propuestas de los candidatos para alcaldías y gobernaciones en materia de educación, en el que se destacó que temas como el acceso, cobertura, permanencia y calidad actúan como ejes de los planes de gobierno de los mandatarios locales electos.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

La fundación tomó los planes de gobierno de 23 territorios en todo el país, para analizar las propuestas de 28 alcaldes y 22 gobernadores, siendo como método de elección la mayor intención de voto.



En ese sentido, el informe arrojó que entre las prioridades de las figuras políticas para las alcaldías, un 98% se refirió a la educación primaria, básica y secundaria, es decir que 27 de ellos presentaron propuestas en ese sentido.



Así mismo, el 89% se pronunció sobre la innovación y tecnología, mientras que un 79% se interesó en la educación posmedia. Respecto a la educación superior, se estimó que el 79% tuvo este tema dentro de sus propuestas en planes de gobierno, el 71% vio como prioridad a los docentes y directivos, y un 61% incluyó a la educación inicial.



Respecto a los cinco temas más mencionados se detalló que el fortalecimiento de la calidad a agentes educativos fue la principal mención, seguido de la demanda y oferta de educación técnica.



En la misma línea, se presentó la calidad en el bilingüismo, el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología y la infraestructura de los espacios educativos.



De igual manera, desde el aspecto de las gobernaciones, el documento detalla que en un 100% la educación primaria, básica y secundaria estuvo dentro de los planes de estos candidatos, al igual que en 100% se registró interés por la educación superior.



Mientras tanto, el 82% se tuvo en cuenta la innovación tecnológica, igual que docentes y directivos (82%). Educación posmedia se presentó en el 72% de las propuestas y educación inicial en un 52%.



(Vea: Lanzan programa de becas para jóvenes que estén por iniciar la universidad).



Ahora bien, detallando los cinco temas más mencionados en las propuestas de los gobernadores, en primer lugar se estableció el fortalecimiento a agentes educativos, seguido de bilingüismo y atención a la demanda social.



Además, se mencionó en cuatro lugar el acceso y las brechas y en quinto puesto los espacios educativos.



Frente a esto, Andrea Escobar, directora ejecutiva de Fundación Empresarios por la Educación, resaltó que los departamentos y ciudades analizados destacan su compromiso con la mejora de la educación primaria, básica, secundaria y superior, así como la promoción de la innovación y la tecnología en la educación. Sin embargo, “se evidenció la necesidad de abordar la brecha en la atención a la educación inicial”, dijo.

Propuestas

Candidatos elecciones regionales Redes sociales

Dentro del análisis se caracterizaron algunas de las propuestas de los alcaldes electos de las principales ciudades del país.



De esta manera, en el caso de Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá, este propuso un total de 42 planes en torno a la educación. Siendo en un 52% primordial las propuestas en temas de cobertura y calidad, seguido de infraestructura (17%) y educación para el trabajo y el desarrollo (12%). Sin embargo, en materia de financiación se encontró que no presentó iniciativas en este aspecto.



Respecto a los planes de Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, se encontró que propuso un total de 46 iniciativas, siendo también la cobertura el principal rubro a trabajar (50%). A continuación están educación para el trabajo y el desarrollo (26%) y primera infancia (13%).

(Vea: Prueba Saber 11 para estudiantes de colegios calendario B: así puede inscribirse).



Al igual que en el caso de Bogotá, en temas de financiación no hubo propuestas para el gobierno de Medellín.



Ahora bien, en el caso de la alcaldía de Cali, en donde Alejandro Eder ganó las elecciones, este propuso 22 planes en materia educativa. De estas, el 50% están pensadas en temas de cobertura, mientras que la infraestructura escolar ocupa el 22,7%. Si bien los anteriores electos no propusieron iniciativas en temas de financiación, el 13,5% de las de Eder están destinadas en ese tema.



En el caso de Bucaramanga, el alcalde electo Jaime Andrés Beltrán, desarrolló en su plan de gobierno 46 propuestas en torno a la educación, siendo uno de sus ejes primordiales la cobertura (50%). Seguidos están infraestructura escolar (34,8%) y educación para el trabajo y el desarrollo (8,7%). Para el caso de financiación, esto no fue mencionado dentro del plan.



Y finalmente, Alex Char, alcalde electo de Barranquilla, tuvo 14 propuestas educativas, de las cuales la cobertura vuelve a repuntar como la principal (42,9%), además de infraestructura (21,4%) y educación para el trabajo y el desarrollo (14,3%).



(Vea: ¡Aproveche! Último día para inscribirse al programa de becas Jóvenes a la U).



Los retos y brechas

Si bien dentro de los planes de gobierno de alcaldes y gobernadores se han abordado algunos de los puntos críticos con respecto al sistema de educación, lo cierto es que aún

quedan brechas y retos por resolver.



Según Andrea Escobar, directora ejecutiva de Fundación Empresarios por la Educación Colombia, en el acompañamiento de más de dos empalmes a nivel nacional, se han identificado retos claves y prioritarios como garantizar la continuidad del servicio educativo.



“Esto implica procurar una transición armoniosa entre la administración saliente y quienes ahora tomarán las riendas del sistema”, manifestó.



Igualmente, indicó que es necesario atender los compromisos pendientes en temas de proyectos de desarrollo territorial y asegurar la continuidad, también, de servicios como aseo, vigilancia, planes de alimentación, transporte y matrícula contratada.



También agregó que otro de reto es la recuperación de aprendizajes para el mejoramiento de la calidad educativa ya que los efectos del covid 19 aún no se han terminado de medir. “Hablar de calidad en las aulas es fundamental para nuevos gobiernos”, apuntó.



(Vea: ¡Aproveche! Último día para inscribirse al programa de becas Jóvenes a la U).



PORTAFOLIO