¿Dónde y cuándo se harán cortes de agua? Averígüelo con este mapa interactivo de Bogotá

Desde este 11 de abril comenzaron los racionamientos de agua en la ciudad de Bogotá; sin embargo, dentro del plan creado por el Distrito y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), también se comprenden cortes de este servicio público en municipios aledaños al casco urbano de la capital del país. Esos son Chía, Soacha, Cajicá, Madrid, Mosquera, Tocancipá y Gachancipá.

Cabe resaltar que los racionamientos no se realizarán por localidades, sino por zonas delimitadas por la configuración hidráulica del sistema de acueducto de la ciudad, según explicó la gerente de la EAAB, Natasha Avendaño.



Es por ello que, para ayudar a las personas a ubicar los sectores en los cuales se van a hacer los cortes en la ciudad y en los municipios aledaños, EL TIEMPO ha diseñado un mapa interactivo para que pueda ubicar su zona,



Tenga en cuenta que cada corte dura 24 horas, y se realizará desde las 8:00 a. m. hasta la misma hora del día siguiente.



A continuación, le mostramos cuáles son las zonas delimitadas en las que habrá cortes en este ciclo de racionamientos.

Zona 1

Comprende barrios en 10 localidades; Antonio Nariño (23 barrios), Barrios Unidos (53), Chapinero (18), Los Mártires (22), Puente Aranda (69), Rafael Uribe Uribe (28), Santa Fe (1), Teusaquillo (52), Tunjuelito (4) y Usaquén (16).



Zona 2

Incluye barrios en dos localidades y un punto de suministro así: Engativá (290 barrios) y Fontibón (21), y el punto de suministro de ESP Aguas La Sabana (Zona Industrial Cota).

Zona 3

Tiene barrios en tres localidades repartidos en: Barrios Unidos (13 barrios), Suba (478) y Usaquén (119).



Zona 4

En esta se organizaron barrios en cinco localidades: Bosa (397 barrios), Ciudad Bolívar (113), Kennedy (45), Puente Aranda (6) y Tunjuelito (32).

Zona 5

Contiene barrios en seis localidades: Ciudad Bolívar (154 barrios), Rafael Uribe Uribe (154), San Cristóbal (215), Santa Fe (30) y Tunjuelito (1).



Zona 6

Comprende una localidad: Suba (335 barrios); el municipio de Soacha (617 barrios) e incluye el punto de suministro ESP EMAR.

Zona 7

Incluye los puntos de suministro de los municipios de Funza, Madrid y Mosquera; y barrios de las localidades de Fontibón (173) y Kennedy (42).



Zona 8

Se establecieron barrios en nueve localidades y los puntos de suministro de La Calera y Arboretto. Las localidades son: Antonio Nariño (6), Bosa (17), Chapinero (78), Kennedy (282), Los Mártires (2), Rafael Uribe Uribe (9), San Cristóbal (61), Santa Fe (35) y Usaquén (65).



Zona 9

Está comprendida por barrios en dos localidades: Usaquén (65) y Suba (12); y los puntos de suministro: Chía, Cajicá, Cojardín, Sopó (2), Tocancipá y Gachancipá - ESP Acuapolis.

En el caso de los municipios aledaños a la ciudad, los cortes funcionarán de la siguiente manera:



- Chía y Cajicá: No tendrán agua el viernes 19 de abril desde las 8:00 a.m. hasta el 20 de abril a las 8:00 a. m.



- Cota: Desde el viernes 12 de abril a las 8:00 a.m. hasta el sábado 13 de abril a las 8:00 a. m.



- Madrid, Funza y Mosquera: Desde el miércoles 17 de abril a las 8:00 a.m. hasta el jueves 18 de abril a las 8:00 a. m.



- La Calera: Los cortes agua en la zona comenzarán a las 8:00 a. m. del jueves 18 de abril hasta la misma hora de abril del viernes 19 de abril.



EL TIEMPO - BOGOTÁ