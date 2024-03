'Ranking' de ciudades más y menos educadas de Colombia: lideran Manizales y Santa Marta

Un reciente estudio realizado por la plataforma de clases particulares de inglés y otros idiomas, Preply, ha puesto de manifiesto los niveles de educación y civismo en 20 ciudades de Colombia. Uno de los resultados claves, es que Santa Marta se posicionó como la ciudad más maleducada del país.



El estudio contó con la participación de 1.500 personas y se tuvieron en cuenta diversos factores que reflejan o no el comportamiento cívico de los ciudadanos, tales como:



- Saltarse las filas en los comercios.

- No ceder el asiento a ancianos o mujeres.

- No recoger las heces de las mascotas.

- Arrojar basura a la calle o la falta de cortesía en la atención al público.



Así, Santa Marta encabeza este poco honroso ranking debido a la falta de civismo generalizada entre sus habitantes. Específicamente, en esta ciudad se evidenciaron prácticas o conductas como el mal estacionamiento de vehículos, la negligencia en la recolección de desechos de mascotas, el irrespeto a los semáforos y normas de tránsito, así como el maltrato a los animales, que han contribuido a esta clasificación.



En segundo lugar se encuentra la capital del país, Bogotá por la falta de cortesía en el transporte público, la omisión en la recolección de desechos de mascotas, el estacionamiento inadecuado, el arrojo de basura en las calles y el hábito de colarse en las filas.



Luego, en el tercer lugar del ranking se encuentra Cali. En esta región se identificó una tendencia común a violar normas de tránsito.



Pero no todas las ciudades tienen el mismo problema. Por ejemplo, Manizales se destacó como la ciudad más educada, donde el respeto a los semáforos y el civismo de sus habitantes son sobresalientes. Le sigue Cartagena, reconocida por la cordialidad en el sector de los servicios y cerrando el top tres, Montería, región en donde se respetan las filas peatonales y de autos.



A continuación los listados completos.



Ciudades más maleducadas

1. Santa Marta

2. Bogotá

3. Cali

4. Ibagué

5. Cúcuta

6. Soacha

7. Barranquilla

8. Villavicencio

9. Bucaramanga

10. Buenaventura

Ciudades más educadas

1. Manizales

2. Cartagena

3. Montería

4. Medellín

5. Soledad

6. Bello

7. San Juan de Pasto

8. Neiva

9. Pereira

10. Valledupar



