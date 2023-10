Elecciones regionales ponen desafíos a reformas sociales

Concluidas las elecciones regionales del pasado 29 de octubre y una vez se conocieron los ganadores a alcaldías y gobernaciones, la pregunta que surge entre los colombianos es qué viene para el país, teniendo en cuenta que se dio un giro drástico en las cargas políticas.



La victoria de Carlos Fernando Galán, en Bogotá; Federico Gutiérrez, en Medellín; Alejandro Eder, en Cali, y Alejandro Char, en Barranquilla; fueron algunos de los resultados que se dieron tras estos comicios, en los que, según los expertos, la gran derrotada fue la coalición de gobierno.



Para JP Morgan, lo primero que hay que tener en cuenta es que estos comicios se “transformaron en un referéndum sobre el Gobierno Nacional y la agenda política de Petro, lo que llevó a consecuencias electorales inequívocas”, dando así al jefe de Estado como uno de los derrotados en las urnas.



“Ciudades clave manifestaron su apoyo a candidatos de la oposición: Medellín respaldó abrumadoramente a Federico Gutiérrez (obteniendo alrededor del 70% de los votos), mientras que Cali y Bucaramanga también eligieron candidatos opositores al presidente nacional en funciones”, agrega el informe.



De acuerdo con este banco, el escenario que vendrá para el país luego de estas elecciones, plantea grandes retos para los colombianos, ya que puede traducirse en dificultad para la aprobación de las reformas sociales “sin modificaciones”.



Otro sector que se pronunció tras estas elecciones fue la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, que hizo un llamado a los nuevos gobernantes para hacer contrapeso a las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional y un especial llamado a los congresistas para que interpreten la voluntad del pueblo expresada en las urnas.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que “el nuevo mapa del poder político favorece el respeto a la institucionalidad y a la democracia del país. El verdadero y el nuevo cambio nace hoy. Por eso, la invitación es a trabajar por el futuro de Colombia”.

Así mismo, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac) saludó a los nuevos gobernantes y los invitó a trabajar juntos en “la facilitación del comercio, la modernización y sostenibilidad de los sectores productivos, el mejoramiento y aumento de la infraestructura que aporten al crecimiento económico del país mediante condiciones de trabajo digno y formación para el talento humano, educación, salud, accesibilidad y conectividad para todos en el país”.



Una de las reacciones que llamó la atención, después de las elecciones fue la del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien indicó que “las elecciones envían un mensaje contundente: es indispensable recuperar la cordura política y el equilibrio”.



“Esa cordura que no polariza, que no cae en el populismo, que rechaza la confrontación, que clama por el equilibrio y el centro, que respeta los medios, que construye con esperanza y humildad, que no destruye lo construido, que invita empáticamente al diálogo y la construcción de consensos, que respeta las instituciones, que llama a darle reales respuestas efectivas a las necesidades del ciudadano”, agregó Restrepo.



Expertos de Itaú sostienen que “la relación con el gobierno nacional es clave para la ejecución de proyectos contemplados en el presupuesto de la nación 2024. El reto serán los nuevos proyectos y con qué velocidad pueda retomar el Gobierno el gasto público al final del año, buscando reducir los elevados montos de liquidez en la DTN que en el último reporte se ubicaba en $39 billones”.

“Finalmente, se espera cómo se retomarán los debates de las reformas de la agenda legislativa del Gobierno, particularmente la reforma a la salud y a las pensiones, mientras la reforma laboral aún no sale de la comisión séptima”, explicaron.



Entre tanto, la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, resaltó que hay mucho por hacer de cara al futuro y que el trabajo en equipo será primordial para asegurar un desarrollo colectivo que beneficie a todo el país.



María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham, destacó que “mejorar las condiciones de seguridad, impulsar junto con el sector privado agresivos programas para el empleo joven que les permita superar la pobreza, fortalecer la conectividad y educación y consolidar las obras de infraestructura pendientes, son parte de los retos más importantes a enfrentar”.



