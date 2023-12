Bogotá, el punto crucial de la ruta que usan migrantes africanos para llegar a EE. UU.

La migración irregular desde África a través del aeropuerto El Dorado, de Bogotá, se evidenció recientemente con la presencia de dos menores de edad que pasaron varios días en la terminal aérea de la capital, tras ser abandonados, y que actualmente se encuentran bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Según han confirmado las autoridades, los pequeños serían oriundos Guinea, territorio ubicado en el nororiente de África, a más de 7.000 kilómetros de Colombia.



De acuerdo con fuentes consultadas por el diario EL TIEMPO, muchas personas de esta nacionalidad hacen escala en Turquía y llegan a Colombia, luego pasan a El Salvador o Nicaragua por avión o emprenden la peligrosa travesía por el Tapón del Darién o buscan el paso por San Andrés.



Desde hace un tiempo esta ruta se ha hecho popular entre la población más joven de ese país, pues se ha promocionado por redes sociales.



Ahora, quienes manejan estas ofertas son grupos criminales, que cobran altas sumas de dinero para llegar hasta Estados Unidos.



En Panamá, el equipo de Migración Colombia evidenció que de enero a noviembre de 2023, de los 495.000 ciudadanos que llegaron a dicho país por tierra desde Colombia, 9.200 son africanos procedentes de naciones como Guinea, Camerún, Somalia, Angola, Burkina Faso y Eritrea, entre otras.



Por su parte, Colombia, ha venido experimentando un aumento en las cifras de migrantes africanos que llegan a Bogotá en vuelos desde Turquía.



Lo que han visto las autoridades es que desde Bogotá emprenden otro viaje hacia Necoclí y luego llegan al Chocó, para adentrarse en la selva del Darién para atravesar Centroamérica.



Por su parte, Médicos sin Fronteras ha encontrado que, cuando los migrantes dejan Colombia, toman un autobús de 40 dólares con destino a la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Planes de Gualaca, en la provincia de Chiriquí (Panamá). Enseguida, se dirigen hacia Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, ambos trayectos suman aproximadamente 10 dólares.



Una vez en este punto, deben alistar dinero para costear el transporte interno en cada país y cuando llegan a Nicaragua, tienen que tramitar un salvoconducto que tiene un costo de 150 dólares y deben hacerlo de nuevo en Honduras, pero en este caso es gratuito.



Sobre las medidas implementadas por los países que hacen parte de la ruta, hasta el momento El Salvador implementó un impuesto de ingreso de 1.130 dólares para ciudadanos de 57 países africanos e indios, desincentivando el paso por este país.



Las medidas del Gobierno Colombiano

Recientemente, el vicecanciller Francisco Coy afirmó que se está evaluando la posibilidad de ampliar el requisito de visas de tránsito para algunos países africanos como una forma de mitigar esta problemática.



Sin embargo, aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto y la medida está siendo evaluada.



Esta opción empezó a considerarse cuando se registró la situación de 300 ciudadanos de países africanos que llegaron en un vuelo de Estambul, de la aerolínea Turkish Airlines, y quedaron varados en El Dorado por no contar con una visa válida y no pudieron embarcar hacia el Salvador.



Por otra parte, la Dijín de la Policía, en cooperación con la Fiscalía y agencias de Estados Unidos, ha podido identificar que en el paso por el aeropuerto de Bogotá hay corrupción de algunos funcionarios estatales que estarían aprovechando sus cargos para que migrantes irregulares abandonen las zonas de control y puedan reunirse con los coyotes que los esperan a la salida de la terminal.



“Estas personas serían las encargadas de contactar a los ciudadanos extranjeros que no eran admitidos por Migración Colombia, ofrecerles los servicios ilícitos para cumplir su intención de viajar y sacarlos de la terminal aérea entre contenedores de basura”, advirtió la Fiscalía.



¡Para tener en cuenta!

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente 11 países africanos no requieren visa de tránsito en el país, entre ellos Guinea (país de origen de los dos menores abandonados en el aeropuerto), Gabón, Congo, Chad y Burundi.



