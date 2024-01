Gobierno no dio aval y Serie Intercontinental de Béisbol en Colombia se canceló

Luego de que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 por mora en el cumplimiento de pago a la organización Panam Sports, se conoció recientemente otro caso similar.

Se pudo conocer que el Team Rentería USA decidió no organizar la Serie Intercontinental de Béisbol en Colombia por no tener el aval del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Colombiano.



"El Team Rentería USA organizador y promotor de la Serie Intercontinental de béisbol se permite informar que el evento programado para realizarse en el estadio Edgar Rentería de Barranquilla del 26 de enero al primero de febrero ha sido cancelado por motivos ajenos a nuestra organización”, dice el comunicado.



Estadio Edgar Rentería Guillermo González / CEET

Y agrega: "Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado todas su disposición para que la serie se llevara a cabo, no obstante el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano (COC) emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo Fepcube, que es uno de los participantes".



La organización también resaltó que a las personas que compraron sus entradas se le hará la devolución de su dinero.



Este fallido evento se suma al ya conocido caso de los Juegos Panamericanos y al Mundial de Kitesurf como los eventos deportivos que ya no se desarrollaran en el país en el futuro.



