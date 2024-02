‘Hay que trabajar con los privados para superar la pobreza’

Una de las apuestas con las que esta administración de Bogotá se hizo elegir en los pasados comicios, fue el ambicioso plan de lucha contra la pobreza en la ciudad, que actualmente se encuentra en el 28,1% según el Dane, y en su versión extrema afecta a más de 600.000 ciudadanos en las 20 localidades.



Uno de los encargados de hacer frente a estos flagelos y cumplir lo prometido en materia de lucha contra la desigualdad, es Roberto Angulo, secretario de Integración Social, quien en diálogo con Portafolio habló de sus objetivos y reforzó la idea de apoyarse con los privados para optimizar la oferta de servicios.



¿Cómo encontró el tema de pobreza?

Si tomamos los datos más recientes del Dane, podemos decir que casi un tercio de Bogotá es pobre monetaria. Yo creo que ese dato no tenemos que perderlo de vista. Por otra parte, la ciudad tiene una agenda importante de clase media, de movilidad social.



Bogotá es tal vez la ciudad que tiene una mayor clase media, y tiene los retos más importantes en esa transición de población vulnerable a clase media, eso sí, sin descuidar que el foco es seguir sacando familias de la pobreza.



¿Cuáles son sus apuestas para cerrar la brecha?

Empecemos porque esta es tal vez la única ciudad con una plataforma de transferencias monetarias robusta, que se logró gracias a la pandemia, que en su momento llegó a más de un millón de hogares. Este aprendizaje derivó en lo que hoy se conoce como Ingreso Mínimo Garantizado.

Esta es una plataforma que ha crecido, se ha fortalecido y hoy en día apuntamos a llegar, junto con las transferencias de la Nación, a 454 mil hogares. Es decir, podemos decir que el Ingreso Mínimo Garantizado se mantiene.



¿Y los demás programas?

Bogotá tiene en este momento, solo desde Integración Social, más de 46 servicios; así que puede que al mencionarlos se me quede alguno afuera. Pero inicialmente podemos hablar de ‘Parceros por Bogotá’, una iniciativa que sigue, o el Sistema Distrital del Cuidado, con la oferta que tienen las ‘Manzanas del Cuidado’. Sin embargó, aquí queremos ir más allá y apuntarle, por ejemplo, a bajar el gasto ciudad.



¿Qué es eso?

Es lo referente al gasto en transporte, vivienda y servicios públicos domiciliarios. Hoy, un bogotano gasta 6 de cada 10 pesos en gasto en ciudad. Si nosotros logramos intervenir y lograr una mayor progresividad de los hogares pobres en el gasto en ciudad, podemos empezar a tener unos impactos en pobreza y en equidad mucho más grandes que los observados hasta ahora.



¿Cómo espera lograrlo?

Es algo que venimos diseñando, y tiene que ver con, por ejemplo, incorporar un componente de descuentos tarifarios en la plataforma de Ingreso Mínimo Garantizado, para que exista un subsidio para el pasaje de Transmilenio.



Actualmente este subsidio está dentro de la restricción presupuestal de Transmilenio. Una de las cosas que queremos proponer, todavía en el marco del Plan de Desarrollo, no se ha aprobado, es que podamos abrir ese descuento tarifario y tener ese proyecto de Integración Social, para que no tenga que enfrentar la restricción presupuestal de Transmilenio, sino que se considere una política social muy potente.



¿Cuál es el papel de los privados en esto?

Una idea en la que venimos trabajando porque aquí tenemos una secretaría que es bien particular porque tenemos el cuarto presupuesto más grande entre las secretarías del Distrito y más o menos el 95% de las atenciones que hace a la ciudadanía, las provee directamente.



Nosotros contratamos aquí desde el sector público los servicios, el recurso humano, los bienes y servicios que están involucrados en cada una de nuestras líneas de programas. Es decir, tenemos una provisión directa mayoritaria entre los 46 servicios que tenemos. Esto puede generar altísimas ineficiencias.



¿Sería empezar a contratar con privados?

Tampoco es pasarse para el otro lado. Tampoco es decir, vamos a tener todo el 100% de la Secretaría tercerizada con privados. Lo que queremos es indagar, caso por caso, en dónde hay mercados competitivos de operadores en donde podamos tener tercerización y operación con privados.

Por ejemplo, hoy tenemos convenios con Cajas (de Compensación Familiar) para jardines infantiles. ¿Eso debería crecer?¿Eso debería quedarse así? Creo que deberíamos buscar un mejor balance entre la provisión directa o la provisión a través de convenios con terceros.



¿Cómo está el panorama de los migrantes?

El tema de los migrantes se puede ver desde varias formas. Primero, nosotros transversalmente hemos atendido población migrante en nuestros servicios conforme se superan las barreras de identificación y de focalización. No obstante, hay una barrera de invisibilidad estadística sobre la que queremos trabajar para una mejor atención.



