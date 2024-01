Seguridad, obras e inversión, tareas prioritarias de nuevos alcaldes en las ciudades

Casi 10 días se han cumplido desde que comenzaron a regir los nuevos gobiernos regionales, en medio de la expectativa por la forma en la que los alcaldes y gobernadores que empezaron sus mandatos, no sólo trabajarán de la mano con el Gobierno, sino que sortearán la crisis económica que enfrenta el país.



Frenar la desaceleración, mantener los niveles de formalidad en el mercado laboral e impulsar obras que se traduzcan en inversión para las regiones, así como atraer nuevos inversionistas a las regiones, serán algunas de las prioridades en el corto, mediano y largo plazo, con miras a que las regiones se conviertan en focos de desarrollo.

Otro de los retos apunta a bajar los niveles de pobreza, que en ciudades como Quibdó llegan hasta el 62,3%, y en las cinco principales capitales oscilan entre el 24% y el 35,7%, levemente por debajo del promedio nacional (36,6%). Para esto, según analistas, es primordial impulsar proyectos que estimulen la llegada de nuevos capitales.

Con el fin de conocer qué se puede hacer desde las alcaldías y gobernaciones, Portafolio habló con varios expertos, quienes además de los estímulos a la inversión pública y privada, sostienen que es necesario trabajar en aspectos como la seguridad, no solo en materia de orden público, sino también en lo jurídico.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), sostuvo que se puede empezar por generar una mesa de productividad que convoque al sector público y al privado a generar políticas urgentes de reactivación económica en pro de las regiones.

“Cuando uno mira la situación actual, tanto local, como mundial, vemos un año 2024 frágil, donde si bien la inflación ha disminuido, sigue siendo demasiado alta y al mismo tiempo el equilibrio que tiene que haber para manejar la política económica aún tiene momentos de complejidad importante. Estamos viendo que también el precio del petróleo en cierta medida es positivo para Colombia, pero al mismo tiempo tiene unos retos importantes para el país, que por supuesto toca las regiones”, dijo esta experta.

Así las cosas, AmCham plantea cuatro grandes escenarios a los que se les debe hacer permanente análisis durante el 2024 para tomar las decisiones más asertivas y que permitan construir una viabilidad económica de largo plazo, recordando que en los departamentos hay proyectos claves para la reactivación.

“Es el momento de construir consensos entre todos los eslabones y actores de la economía colombiana para evitar caídas más profundas en los diferentes indicadores y, sobre todo, construir puentes que permitan reactivar la confianza tanto nacional como internacional de la que ha gozado Colombia por años, pese a los retos persistentes”, anota.

Otro de los puntos a tener en cuenta, va de la mano con el mercado laboral, ya que si bien el país mostró una caída al 9% en noviembre, la serie desestacionalizada completa cuatro meses al alza y por ahora se mantiene en dos dígitos (10,2%). En este ítem, nuevamente ciudades como Quibdó (23,8%), Riohacha (13,8%) e Ibagué (13,2%) son motivo de preocupación.

Así mismo, si bien en capitales como Bucaramanga (6,6%) Bogotá (8,7%), Medelíìn (8,4%), Barranquilla (8,8%) y Cali (9,5%); están por debajo o cerca del promedio nacional, la realidad de la informalidad es algo que los analistas recuerdan que no se puede pasar por alto, teniendo en cuenta la desaceleración que se vive.

El BBVA Research destaca que, en el ámbito urbano, la tasa de desempleo se situó en un 8.7%, marcando un mínimo para el mes de noviembre no visto desde 2015. “Estas cifras, aunque indican una estabilidad laboral a nivel general, van de la mano, en el análisis mensual, con un leve aumento de dos décimas en la tasa nacional entre octubre y noviembre, siendo este el tercer mes consecutivo de incremento”.

Portafolio también habló con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, quien sostuvo que para las regiones y ciudades capitales hay tres temas críticos fundamentales en este primer año de gobierno, los cuales, pese a que algunos no son de corte netamente económico, sí tienen una incidencia directa.

“Hay infortunadamente un deterioro de la seguridad en algunas ciudades principales y eso por supuesto es prioritario en la agenda, al final de cuentas la seguridad tiene impacto desde el punto de vista del turismo, las oportunidades de inversión, la llegada de nuevos inversionistas y eso entonces debe ser considerado como un eje crucial”, explicó.

Las otras dos aristas relevantes para este experto, más centradas en lo económico, están relacionadas en primer lugar con la infraestructura, especialmente en las principales ciudades, ya que si bien se han dado algunos avances, “cuando usted mira el comportamiento del indicador de obras civiles que mide justamente la ejecución de las obras de infraestructura a nivel nacional y local pues ha tenido realmente un desempeño decepcionante”.

Los planes propuestos, tanto por AmCham, como desde Fedesarrollo, tienen un punto en común y es que dejan claro que deben ser ejecutados de la mano con el Gobierno Nacional, especialmente a la hora de destinar los recursos de inversión del Estado.

La urgencia de activar los frentes de obra

Uno de los puntos que, según Fedesarrollo, no dejaron bien parado al Gobierno en 2023, tuvo que ver con la ejecución de obras, teniendo en cuenta que “el nivel no fue el adecuado y, de cara a lo que viene, hay que no sólo acelerar y cerrar los proyectos que tenemos aquí, sino rápidamente empezar a abrir nuevos frentes de obra en diferentes sectores de la infraestructura. No solamente en carreteras, calles, sino también en vivienda, por ejemplo, infraestructura hospitalaria, educación, etc”, agregó.

Este centro de pensamiento dejó claro que se debe acelerar la implementación de estrategias que eviten que la desaceleración toque el mercado laboral, teniendo en cuenta que “la tasa de empleo está por encima del 10%, y eso indica que en el contexto de una desaceleración económica seguramente vamos a tener unas cifras del mercado laboral que no son favorables y le impide una fuente primordial de ingreso para los hogares en Colombia”.

