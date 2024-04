‘Racionamiento de agua podría ser más estricto’: Acueducto de Bogotá

Bogotá se enfrenta a un racionamiento de agua, por cuenta del bajo nivel de los embalses que abastecen a la ciudad. En total, se busca hacer una reducción de 11% en el consumo de la ciudad, puesto que el sistema de Chingaza, que surte cerca de 70% del agua de la ciudad y municipios aledaños, se encuentra en 17,9% de su capacidad.



La Alcaldía definió que habrá nueve sectores con cortes por 24 horas y que se reiniciará al décimo día.

Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Agua y Acueducto de Bogotá, explicó que la medida estará vigente de forma indefinida hasta que las condiciones mejoren y que se analizará cada 15 días la necesidad de hacer más o menos restrictivas las medidas.



Se destacó también que 91% del consumo es de hogares y 58% se utiliza para aseo personal, otro 23% para la cocina, mientras que 10% se usa en los inodoros. Por este motivo son estos los consumos que más se deben restringir.

¿Cuál es el consumo de Bogotá?



El consumo de todas las áreas en el corte más reciente es de 17,44 metros cúbicos por segundo, incluyendo todas las zonas de la ciudad y municipios aledaños que abastece la empresa.

El objetivo es reducir 11% ¿Cuánto significaría frente al consumo real y qué efecto tendría sobre el ritmo de desembalse?

Los tres sistemas no se van a afectar por estas medidas, solo Chingaza y el sistema Agregado Norte. El Dorado (que abastece a Usme) no va a tener restricción, aunque mantenemos la invitación a tener un consumo responsable.



Con la medida que estamos tomando esperamos un ahorro de 11%, es decir de 2 metros cúbicos por segundo y llegar hasta unos 15 metros cúbicos cada segundo.



Ahora, el ritmo de desembalse no va a depender solo de esto, sino también de las lluvias que tengamos. Por eso hacemos un seguimiento diario de estas variables.

¿Cómo han visto el nivel de aportes hídricos en los últimos días?

Están muy bajos, hemos tenido días con mejores lluvias que permiten incrementar las reservas, pero ha habido otros de ningún aporte. Por eso es muy importante que se tengan en cuenta los pronósticos, que de igual manera tienen un nivel de incertidumbre.



Se suponía que hacia finales de marzo iba a llover, pero no sucedió así. Hicimos algunos movimientos para tener la mayor cantidad de agua disponible desde Tibitoc (Planta de tratamiento de agua en Tocancipá), previendo esto.



Sin embargo, no hubo las precipitaciones que se esperaban y por ello debimos tomar estas medidas para reducir el consumo que nos permita garantizar que el agua que tenemos nos alcance.

¿Cuánto durará inicialmente la restricción?

La restricción es indefinida inicialmente. Cada 15 días vamos a analizar y anunciar si las medidas se mantienen, se vuelven más restrictivas o se pueden empezar a relajar.



Eso, dada la condición tan crítica que tenemos, probablemente no vaya a pasar en la primera ronda de cortes.



Es muy importante que seamos conscientes de que tenemos que esperar que la tendencia climática cambie y en este momento ni siquiera ha empezado a cambiar.

¿Qué condiciones se tiene que dar para que se relajen o se endurezcan las restricciones?

Dependerá de cómo se comporte el nivel de Chingaza. Si sigue cayendo porque no se presentan lluvias de una manera que implique que la actualización de nuestros modelos hidrometereológicos y nos muestra un desabastecimiento, tendríamos que analizar si hay necesidad de aumentar las medidas restrictivas.



Si no está cediendo el consumo, también nos tocaría tomar esta decisión.

¿Cómo se daría un endurecimiento en los cortes?

Eso lo tendremos que ver en su momento. Por el momento iniciamos con una medida que es apropiada para la situación que debemos controlar y en el evento de que veamos que tenemos que reducir más consumo lo haremos con las alternativas que tengamos.

¿Se ha analizado la posibilidad de ‘castigar’ consumos excesivos?

Existe una regulación de la Comisión de Regulación de Agua (CRA), pero es difícil de aplicar en nuestro caso porque es un sistema combinado. La resolución señala que cuando se identifiquen usuarios que por exceso de consumo están desabasteciendo una fuente se les aplique.



Pero es una medida que seguimos evaluando para que podamos llegar a tomarla como parte de las medidas que estamos presentando.

¿Cuál es el efecto de las pérdidas y cómo se pueden controlar para evitar que afecte?

Tenemos una nueva gerencia que nos ayuda a centralizar la información de analítica y gestión de recuperación de pérdida y de consumo. Esto nos ayuda a mejorar la capacidad de las redes y atacar las situaciones de fraudes y demás que nos alteran el suministro de agua.



Las pérdidas están cercanas a 34% del total.

¿Habrá carrotanques en las zonas donde haya cortes?

Solamente en el caso de que la infraestructura individual de abastecimiento que por norma deben tener las instituciones sea insuficiente. En ese caso tendremos que brindar el apoyo con carrotanques. No será para los hogares, ni comercios, solo para instituciones como hospitales, colegios y demás cuando sea insuficiente.

¿Cuáles son las recomendaciones para los hogares?

Recomendamos que sigan ahorrando, siendo muy conscientes de la necesidad de seguir alerta y tener buenas prácticas de consumo. Igualmente, cuando se vayan a abastecer para los días de cortes no se desperdicie el agua en caso de que sea más de la que se necesite.

