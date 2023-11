Taxistas anuncian nuevo paro: ¿cuándo será y por qué protestan?

En la madrugada de este jueves 9 de noviembre un grupo de taxistas en Bogotá se tomó la calle 85 cerca a la Autopista Norte desde donde realizaron una caravana en protesta a varios incumplimientos en acuerdos alcanzados en pasadas reuniones con las autoridades.



Tras la marcha de vehículos, unos cien taxis llegaron al sector del parque de los Hippies, cerca a la residencia de la alcaldesa Claudia López, en dónde anunciaron una nueva jornada de pato para el próximo 22 de noviembre.



De acuerdo con datos entregados por la Policía, no ocurrieron desmanes y los conductores se retiraron del lugar pasada la 1:30 a.m.



Según manifestó Hugo Ospina, líder gremial de los taxistas, a Blu radio sigue existiendo molestia en el sector por los “engaños por el precio de la gasolina, las inmovilizaciones por infracciones inexistentes, y las promesas incumplidas”.



“Se están abusando del gremio de taxistas. Cuatro años de inmovilización por supuestas infracciones inexistentes. Engaños con relación al precio de la gasolina. Promesas de combustibles económicos incumplidas. ¿Acaso han llevado al gremio de los taxistas a la quiebra? Estamos aquí para exigir responsabilidad a la alcaldesa, en un momento en que lo único que celebramos es que Bogotá ostenta el primer lugar en inmovilidad”, agregó Ospina.



El pasado 25 de octubre, los taxistas habían realizado otro paro en el que se presentaron varios bloqueos en puntos cruciales para la movilidad de los capitalinos. El conocido plan tortuga logró afectar el tránsito normal.



Ahora, esta nueva jornada, pretende resolver las situaciones que no se lograron solventar en las mesas de diálogo anteriores con el Distrito y que hasta el momento solo ha aumentado la tensión entre las partes.



