El 'top' de las mejores universidades de Colombia en investigación e innovación

La firma española SCImago, especializada en análisis e información académica, ha publicado su ranking anual de las mejores universidades en investigación, innovación e impacto social, revelando la posición de las instituciones colombianas en el ámbito global y regional.



(Vea: Unad y Unión Europea firman convenio para formar colombianos en España).



El estudio, basado en datos de la base de datos Scopus, clasifica a las instituciones según 20 indicadores relacionados con investigación, innovación e impacto social. En la edición 2024, se evaluaron 4.762 universidades en todo el mundo, incluyendo 48 instituciones de educación superior de Colombia.



La Universidad Nacional de Colombia se destacó como la institución líder del país, manteniendo su posición en el primer lugar nacional y ocupando el puesto 441 a nivel mundial, ascendiendo 12 lugares con respecto al año anterior. Entre las universidades latinoamericanas, la Nacional se posicionó en el décimo lugar.



(Vea: Guía para entender cómo funciona el programa de Renta Joven 2024).



Universidad Nacional.

Sin embargo, otras universidades colombianas también obtuvieron reconocimiento en el ranking. La Universidad de Antioquia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Los Andes y la Universidad del Rosario figuran en el top 5 nacional, ocupando respectivamente el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar.



A pesar de estos logros, se observa una distancia significativa entre la Universidad Nacional y otras instituciones colombianas. Mientras la Nacional se ubicó en el puesto 441 a nivel mundial, la Universidad de Antioquia, en segundo lugar, ocupó el puesto 764. Este patrón se repite con otras universidades colombianas en la lista.



Según los datos del ranking, las universidades colombianas muestran mejoras en el indicador de investigación, reflejando esfuerzos en aumentar el volumen y la calidad de sus investigaciones. Sin embargo, el indicador de innovación muestra un decrecimiento en la mayoría de los casos, lo que ha limitado el impacto regional de las instituciones.



En cuanto al impacto social, se observa una estabilidad relativa en los últimos años, indicando que si bien Colombia no ha empeorado en este aspecto, tampoco ha logrado un mayor impacto con sus investigaciones.



(Vea: 'Latinoamérica continúa estancada en una crisis de aprendizaje', según el BID).



Universidad de Antioquia. Cortesía Dirección de Comunicaciones U. de A.

Top 20 de mejores universidades en investigación, innovación e impacto social en Colombia

1. Universidad Nacional de Colombia



2. Universidad de Antioquia



3. Pontificia Universidad Javeriana



4. Universidad de los Andes



5. Universidad del Rosario



6. Universidad de la Costa



7. Universidad del Valle



8. Universidad Pontificia Bolivariana



9. Universidad de La Sabana



10. Universidad Industrial de Santander



11. Universidad Eafit



12. Universidad de Cartagena



13. Universidad del Norte



14. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia



15. Universidad Francisco de Paula Santander



16. Instituto Tecnológico Metropolitano



17. Universidad de Santander



18. Universidad Icesi



19. Universidad del Cauca



20. Universidad Tecnológica de Pereira

Las mejores universidades de Latinoamérica

1. Universidade de Sao Paulo - Brasil



2. Universidad Nacional Autónoma de México - México



3. Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - Brasil



4. Universidade Estadual de Campinas - Brasil



5. Universidade Federal de Minas Gerais - Brasil



6. Universidade Federal do Río de Janeiro - Brasil



7. Pontificia Universidad Católica de Chile - Chile



8. Universidade Federal do Río Grande do Sul - Brasil



9. Universidad de Chile



10. Universidad Nacional de Colombia - Colombia



(Vea: ¿Cómo será el sistema educativo de Colombia en 50 años? ChatGPT responde).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio