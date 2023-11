Convenio de transporte entre Soacha y Bogotá: ¿habrá o no acuerdo?

Este martes, se reunieron la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el gobernador de Cundinamarca electo, Jorge Rey; el alcalde electo de Soacha, Julian Sánchez, y la secretaria de Movilidad de Bogotá, Deyanira Ávila, para firmar un nuevo convenio de transporte entre la cpaital y el municipio cundinamarqués.





Sin embargo, dicha decisión crea incertidumbre en los habitantes, pues a la reunión no fue invitado el actual alcalde del municipio, Juan Carlos Saldarriaga, y, según explican, se requiere su firma para que en el periodo de diciembre haya servicio de transporte, ya que es él quien está al frente de este municipio hasta el 31 de diciembre.



Así lo hizo saber el actual alcalde de Soacha en su cuenta de X: "Señora alcaldesa (Claudia López), la campaña ya acabó y como alcalde responsable de la firma, mi periodo va hasta el 31 de diciembre, las reuniones deben ser abiertas, sin misterios".



Además, añadió en su publicación que no estaba de acuerdo con el convenio, pues "hay puntos que afectan a los transportadores de Soacha".



Ahora bien, es importante aclarar que no se conocen en detalle los puntos del convenio porque aún no han firmado todas las partes.

#Importante | En la revisión del convenio para firmar con Bogotá encontramos serias diferencias que afectan a los transportadores de Soacha. Por tal razón como alcalde de la ciudad no firmaré este convenio modificado. (Hilo 🧵 1/3) pic.twitter.com/qnnG278o9Z — Juan Carlos Saldarriaga (@juancsaldarriag) November 7, 2023

Sobre las declaraciones de Saldarriaga, la oficina de prensa de la Alcaldía de Bogotá ha dicho que "la competencia para Soacha, la tiene parcialmente el municipio, y el Ministerio de Transporte como ente de superior jerarquía en la materia, aun si Soacha no firma".



Según esto, si el Alcalde Saldarriaga no firma, igualmente entrará en vigencia el convenio con las dos autoridades de superior jerarquía en materia de Movilidad, que para Soacha es Mintransporte y para Bogotá y Cundinamarca es la Agencia Regional de Movilidad.



Por su parte, la alcaldesa de Bogotá dijo a través de su cuenta de X: "La Agencia Regional de Movilidad, en representación de Bogotá y Cundinamarca, firmó un nuevo convenio para mantener las actuales condiciones de transporte inter municipal con Soacha por 5 meses más y en ese tiempo acordar una hoja de ruta para tener un mejor servicio de transporte público integrado regionalmente, que involucre y respete a los actuales transportadores, taxistas, conductores y empresarios de Soacha y los haga partícipes del nuevo modelo y plan que se acuerde en los próximos 5 meses y se implemente posteriormente por fases".



