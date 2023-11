Proyecto férreo de 200 kms conectaría a Turbo y Cupica

En el marco de los proyectos de inversión de la administración de Gustavo Petro, figura destinar $31 billones al fortalecimiento y desarrollo de la red férrea del país entre el 2022 y el 2026.



Allí se incluyen los $1,5 billones para el mejoramiento de la línea Bogotá - Belencito y los $2,6 billones de la ruta La Dorada - Chiriguaná, que son proyectos de inversión bajo el esquema de público-privado.



Pero en el plan del Gobierno también está el proyecto de comunicar los dos océanos con líneas férreas, en particular, unir a Turbo, que ya construye puerto en el Atlántico con Cupica al norte de Choco y cerca a la frontera con Panamá.



Si bien el proyecto de un canal seco para competir con el Canal de Panamá no es nuevo, ya hay más experiencia y trabajos avanzados que le dan una mayor viabilidad a ese tipo de proyectos.



Por ejemplo, el Puerto Antioquia, en el Urabá, está en plena construcción y pronto será una realidad, además, cuenta con red carreteable que permite la entrada y salida de mercancías y grandes clientes entre sectores agropecuarios e industriales que podrán usarlo inmediatamente entre en operación. Por lo cual del lado del Atlántico la situación está avanzando.



Y la línea férrea que proyecta el Gobierno sería de sólo 200 kilómetros con lo que en principio uniría a Turbo con Cupica.



Hasta la administración de Juan Manuel Santos se habló y discutió la posibilidad de construir un puerto en Tribugá, por las ventajas naturales que ofrece, entre ellas que posee la segunda bahía más profunda del planeta y la primera de América, con lo cual el calado de los barcos que lleguen a ese puerto no sería un problema, así fueran todos post-Panamá.



Claro está que Cupica y Tribugá forman parte de la misma zona geográfica, que además, este año la Unesco declaró el área ‘Tribugá-Cupica-Baudó’ como parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (RB) siendo la primera del Pacífico colombiano.



El proyecto oficial va avanzado e incluso hay firmas interesadas en él.



De hecho, al parecer la empresa de transporte férreo de China considera que ese es un proyecto interesante para competir por su ejecución.



Este tipo de obras no son de un día para otro, pero puede registrar importantes avances si es adjudicada y comienzan todos los trabajos que suponen construir mínimo dos líneas de tren en las selvas colombianas para conectar los océanos.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

cesgir@portafolio.co