Turismo: cuánto le dejaría a Colombia la temporada de cruceros

La temporada de cruceros 2023-2024 trae buenas noticias para Colombia en términos de generación de ingresos, pues se espera que tenga un impacto económico cercano a los 50 millones de dólares, según el estudio “Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies” realizado por el Business Research & Economic Advisors (Brea).



El cálculo de Brea, una consultora especializada en análisis de mercado en la industria de cruceros, está basado en el gasto promedio por pasajero y por tripulante, lo que demuestra la importancia de la industria de cruceros en el fortalecimiento de la economía local.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, señaló que "la industria de cruceros en Colombia realiza un aporte significativo a las divisas que ingresan al país a través del gasto de los turistas extranjeros. Esperamos que los resultados de esta temporada nos acerquen a las metas que nos hemos trazado en el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, de sumar USD 9.906 millones en divisas para el 2026".

Colombia se prepara para recibir una buena temporada de cruceros 2023-2024, con estimaciones que revelan un crecimiento significativo en comparación con la temporada anterior.

De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades portuarias y la industria de cruceros, se esperan 220 recaladas (llegadas a puerto) de al menos 30 líneas de cruceros de países como Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Alemania y Mónaco.

Esto, según la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, “se traduce en un estimado de 334.000 pasajeros que visitarán el país en esta temporada”.

Royal Caribbean, Princess Cruises, Norwegian Cruise Line, Holland America, Celebrity Cruises, TUI Cruises, Windstar Cruises, MCS Cruises, Aida Cruises, Oceania Cruises y Silversea Cruises, son algunas de las líneas que tendrán mayor participación durante esta temporada que termina en junio de 2024.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva temporada es la inauguración de recaladas en destinos emblemáticos como Cartagena, Santa Marta y Buenaventura.

Por primera vez, alrededor de 14 barcos explorarán estos destinos, lo que representa un avance importante para el turismo en Colombia. Entre estas navieras se encuentran el Carnival Conquest, Silver Nova, Celebrity Beyond, Viking Mars, Seven Seas Grandeur, Silver Dawn, Marella Discovery, MSC Explora I, Wind Spirit, Le Dumont-D'urville y MS Hamburg.

A esto se suma que Buenaventura, uno de los puertos del Gran Pacífico Colombiano, recibirá su primer crucero tipo expedición de la línea de cruceros Plantours en noviembre de 2023.

Por su parte, en el Cabo de la Vela se está coordinando con las comunidades y autoridades locales para iniciar un plan de trabajo y así tener la oportunidad de recibir cuatro recaladas de las líneas de crucero Emerald Cruises, Noble Caledonia y Hurtigruten durante el primer semestre de 2024.

“Este logro es el resultado de nuestra estrategia de explorar y promover destinos no tradicionales que están emergiendo como joyas ocultas, con un inmenso potencial para cautivar y encantar a cruceristas. Esta apuesta confirma nuestro compromiso con la diversificación y la innovación en la industria de los cruceros, al ofrecer a los viajeros experiencias inolvidables en lugares que aún no han sido completamente descubiertos”, agregó la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero.

Agencias

Una industria que crece



El crecimiento de la industria de cruceros en Colombia es evidente al comparar la temporada pasada (2022-2023) con la anterior (2021-2022).

Las recaladas aumentaron en un 151 %, mientras que la llegada de pasajeros mostró un incremento del 346 %, de acuerdo con cálculos de ProColombia basados en las bases de los puertos de las ciudades y de la Dirección General Marítima (Dimar).

En la temporada pasada, Colombia recibió 219 recaladas, con un total de 355.559 pasajeros y 34 líneas de cruceros, incluyendo marcas destacadas como Norwegian Cruise Line de Estados Unidos, Royal Caribbean, TUI Cruises de Alemania, MSC Cruises de Suiza y Silversea Cruises de Mónaco.

Este crecimiento constante se ha producido desde la activación de la industria de cruceros en 2006, cuando tan solo hubo 53 recaladas. Desde entonces, se ha experimentado un aumento considerable no solo en la cantidad de recaladas, sino también en la diversidad de líneas de cruceros, incluyendo aquellas especializadas en lujo y exploración.

Además, en 2022, y gracias a la colaboración de ProColombia y otros aliados, se logró abrir los puertos de Sapzurro, Capurganá y el Golfo de Morrosquillo, en donde se recibió por primera vez un crucero tipo expedición de la línea de cruceros Lindblad-National Geographic durante el segundo semestre y la cual se mantiene para 2023.

