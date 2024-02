‘Éxito en pruebas Saber Pro fue la educación personalizada’: EIA

Los resultados reflejados en las pruebas Saber Pro del segundo semestre de 2023 posicionaron a la universidad EIA como una de las mejores del país por el desempeño obtenido.



En conversación con su rector, José Manuel Restrepo, Portafolio conoció los planes de la institución antioqueña, sus aspiraciones a futuro y los proyectos en los que vienen trabajando para conservar su lugar de honor dentro de la educación superior del país.



¿Cómo va la universidad?



La EIA recoge la tradición con varios compromisos como una educación muy personalizada, de pocos estudiantes, cerca de 2.100. No nos interesa ser grandes, ni ser una universidad de códigos o números, sino una focalizada en el ser humano. Siempre ha tenido la vocación de ser de excelencia, es muy rigurosa.



Ha formado a los mejores estudiantes de Antioquia por pruebas de Estado, lo que significa que su educación es de calidad. Y es una institución que ha tratado de estar en la frontera del conocimiento, innovación, y emprendimiento, con base tecnológica. Hace cuatro años tomamos la decisión de avanzar en otras áreas como la economía, administración, finanzas, medicina y ciencias de la vida.



¿Qué acredita el resultado de la Prueba Saber Pro?



Somos una universidad que al tener pocos estudiantes es capaz de trabajar con cada individuo. Tenemos un equipo docente muy sobresaliente. Son más de 100 profesores de tiempo completo y más del 40% con nivel doctoral. Contamos con una fortaleza en investigación de cambio climático, transición energética, innovación y emprendimiento de base tecnológica. En temas de IA, blockchain, manejo de enfermedades crónicas y muchos otros.



Acredita una comunidad de egresados muy destacada. Todos ellos con la característica de ser de una universidad que está en los primeros cinco lugares a nivel nacional en creación de startups de más de un millón de dólares. El 35% se destaca en el mundo profesional, público, privado, internacional y académico.



¿Cuál es el futuro de EIA?



La EIA está apostando a ser una institución focalizada en la innovación y el emprendimiento de base tecnológica. Queremos ser protagonistas en tecnologías de cuarta revolución industrial. Esperamos ser reconocida en humanización, atención en salud y sobre todo en uso de tecnología en salud. Por ejemplo, en inteligencia artificial aplicada al sector o en el desarrollo de equipos y dispositivos biomédicos, entre otros.



Y ser más internacional, queremos llegar más allá de lo que tenemos hoy en día. El 40% de nuestros estudiantes de pregrado tienen una experiencia internacional o de doble título o de intercambio en el exterior.



Buscamos abrir más las fronteras de Asia y de Estados Unidos para que haya más oportunidades para nuestros estudiantes.



Y queremos hacer un esfuerzo también por ofrecer programas, ya no solo para Antioquia, sino para Colombia y América Latina.



¿Qué adaptaciones debe tener el sector?



Las universidades cambian o nos cambian, sino desaparecemos. Tenemos que acomodarnos a esta nueva realidad.



Los jóvenes hoy quieren programas distintos, más personalizados, pertinentes, cercanos al mundo real. Hay que tener la apertura total para crear programas en otros niveles de formación técnica y tecnológica, más cortos. Y programas también para las personas que ya superaron la vida universitaria.



¿Cómo ve la reforma?



Colombia es uno de los países de América Latina, que más ha avanzado en producción científica de alto nivel. Tuvimos rezagos, pero dimos un paso muy grande. El éxito de ese tránsito han sido los grandes esfuerzos de cobertura en el sistema y de calidad a través de los procesos de acreditación. También, ha privilegiado y ha entendido que su gran fortaleza es un sistema mixto, donde están las universidades oficiales y las no oficiales. Cualquier reforma tiene que privilegiar eso. Si no lo logra, se queda coja. Además de reconocer nuevas realidades en la educación superior.



¿Y la educación posmedia?



Preocupa que en la reforma hay un desconocimiento de la educación posmedia. Esto deja en vilo el grueso de las necesidades de formación que requiere el sector empresarial para el futuro. Es triste porque la educación necesita reformarse en esa dirección. Se debe ser mucho más audaz.



¿Cómo está la calidad y la permanencia en el sector?



Colombia ha tenido un avance derivado de sus procesos de acreditación, aunque también han llegado a un cierto nivel de incompetencia, porque son burocráticos, engorrosos y demorados. Crear hoy un programa académico formal demora tres años. Como sistema de calidad en Colombia no hay que hacerle una refacción, hay que volverlo a hacer. Un programa en Colombia debería crearse en un mes o un mes y medio.



En permanencia, si bien se han dado pasos y ha mejorado su tasa de retención estudiantil, creo que debemos superar ese modelo según el cual, cuanto más estudiantes se retiren de una universidad, mejor es. No comparto esa tesis. La calidad significa retención.



Con la exclusiva de Portafolio, ¿cómo arranca económicamente el 2024?



Estamos en una encrucijada. Este es un año definitivo, el de la verdad. Pero hay señales que alertan. Se necesitan decisiones audaces para que sea positivo.



No podemos seguir pretendiendo crecer exitosamente con una inversión privada postrada. Sin ese factor es muy difícil que Colombia crezca más y seguiremos en este paupérrimo 0,6%. Se necesita dar un salto adelante, prender los motores y ver cómo afinamos las clavijas de la ejecución de inversión pública.



No ayudan las discusiones sobre el presupuesto o que ahora el presidente se va a convertir en el último factor de cierre para aprobar o no una vigencia futura. El empresariado está preocupado con los mensajes de cambiar la regla fiscal, de modificar las funciones del Banco Central o con los mensajes de que fueron los responsables de la inflación con sus utilidades.



No ayudan decisiones grandes como la transición energética, que no está clara o reformas como la laboral y la de salud, que envían un mal mensaje al sector empresario. Si no se cambian las expectativas, no vamos a aprovechar el año.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio