Urabá busca organizar los Juegos Deportivos Nacionales 2027

Según datos del Comité Olímpico Colombiano, registrados en el libro de los 50 años de Indeportes Antioquia, históricamente Urabá ha aportado el 12% de la delegación nacional a Juegos Olímpicos y el 8% de las medallas logradas en estas justas han sido con representantes de esta región.



De los 25 medallistas olímpicos que tiene Colombia, 10 son antioqueños y tres de ellos de la región del Urabá, lo que representa el 40% del total de preseas. Además, entre los municipios de Turbo y Apartadó se tiene un registro de más de 10.000 deportistas que participan en torneos escolares, departamentales, nacionales e internacionales con Antioquia o la Selección.

Atletas de la talla de Caterine Ibargüen, ganadora de oro y plata, seguida por Yuberjen Martínez, plata, Ubaldina Valoyes, bronce en Londres 2012, así como el campeón mundial de boxeo Eléider Álvarez, y deportistas de élite como Céiber Ávila, Princesa Oliveros, Isidro Montoya, Jhon Vivas, Cristian Salcedo, Diego Palomeque, Líberman Agámez, entre otros, son muestra del poderío deportivo que tiene esta zona del país.

“Qué mejor premio para e nivel deportivo de esta región que la posibilidad de que unos Juegos Nacionales y Paranacionales sean aquí, lo que traería un impulso para que sigan saliendo más y más deportistas que puedan representar al país en los grandes eventos del deporte mundial”, reconoce Sergio Roldán Gutiérrez, Gerente de la Candidatura Urabá 2027.

“Es interesante esta propuesta, en la que no se trata de una ciudad capital de departamento sino de una subregión del país que ha sido golpeada por la violencia y necesita inversión y un apoyo valioso”, recalca Roldán.

Antioquia en los Juegos Nacionales



Ocho victorias en los Juegos Nacionales le han dado a Antioquia un peso en materia deportiva: Neiva 1980, Villavicencio 1985, Eje Cafetero 1988, Barranquilla 1992, Pasto y Tunja 2000, Cali y San Andrés 2008, Montería 2012, Ibagué y Quibdó 2015.

Como resultado de este historial, Antioquia aspira a ser la sede de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2027 en la subregión del Urabá, buscando que el país le devuelva a esta zona las alegrías que decenas de atletas han logrado en escenarios mundiales, en los que han puesto a sonar en lo más alto de los podios el himno de Colombia.

Vale la pena destacar que Antioquia solo ha sido la sede de estos Juegos Nacionales en 1932, hace ya más de 90 años.

Los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y los VII Juegos Paranacionales serán la oportunidad para llevar desarrollo y más inversión al Urabá antioqueño, una región llena de oportunidades y que pide grandes obras de transformación social.

Los puertos marítimos que están en construcción, la vía al mar con el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, ubicado entre Cañasgordas y Giraldo, el más largo de América con una longitud de 9.730 metros que estaría terminado para esa época, serían unas importantes obras de infraestructura que llevarán desarrollo al Urabá y facilitarán la ejecución de estas Justas.

“En Urabá hay cerca de 600 escenarios deportivos, la propuesta no es la construcción si no la adecuación de escenarios para que no suceda lo mismo que en juegos, la propuesta es que estos escenarios sean espacios donde confluyan todas las expresiones culturales y artísticas de la región, que sean punto de encuentro”, concluye Roldán.