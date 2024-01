Camión con nafta que explotó en vía al Llano no ha sido retirado: esta sería la razón

Dos días después de la Navidad se registró un incidente en el túnel de Quebrada Blanca, ubicado en el sector de Guayabetal, en la vía Bogotá-Villavicencio.



Se trataba de un camión cisterna que transportaba nafta y al volcarse causo la explosión perjudicando la infraestructura de la vía.



(Vea: Reportan cierre total en túnel de la vía al Llano tras accidente).



Hasta el momento, lo que se ha revelado sobre el estudio del accidente es que el vehículo pudo haber perdido los frenos, asunto que llevo a José Vicente Pérez, conductor, a perder la vida debido a la gravedad de sus heridas.



Frente a los hechos, inicialmente la Gobernación de Cundinamarca había indicado que la vía podría permanecer cerrada por hasta tres meses.



Sin embargo, la Concesionaria vial Coviandina aclaró que la duración del cierre se determinaría después del informe de una comisión de expertos y técnicos que fueron al lugar para evaluar las condiciones de la infraestructura.



(Vea: Murió conductor del camión que se accidentó en túnel en la vía al Llano).



Después de que este equipo asistiera al lugar, Fernando Castillo, director de operaciones de Coviandina, explicó que el incendio comprometió la estructura del túnel, afectando aproximadamente 320 metros y 80 metros del falso antes del tramo con estructura amarilla.



Hay que aclarar, que por el accidente se presentó caída de escombros, lo que representa un riesgo adicional.



(Vea: Avianca aumenta disponibilidad de sillas para vuelos a Villavicencio).



Accidente en vía al Llano Coviandina / CityTV

Sobre el camión volcado que no ha sido removido, Castillo señaló que el daño estructural del túnel dificulta la entrada del personal, asunto que ha retrasado esta operación.



Además, añadió que quien debe retirar el vehículo es la empresa propietaria del camión, pero ante la dificultad del entorno y hasta no confirmarse que hay garantías de seguridad para la remoción, no se hará el proceso.



“Como administradores viales no podemos autorizar la realización de una actividad si no hay unos mínimos requisitos que debe cumplir la empresa transportadora responsable del retiro", señaló Castillo.



(Vea: ¿Cerrarán completamente la vía al Llano?: Ministro de Transporte responde).



Finalmente, el director de operaciones de Coviandina aseguró: "Ingresar no es nada fácil y quienes lo hagan deben cumplir con una serie de requisitos, con un acompañamiento de un profesional en seguridad y salud en el trabajo para garantizar su seguridad. Esto se le ha solicitado a la empresa dueña del vehículo, que es la responsable de hacer eso”.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio