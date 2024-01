Derrumbe en la vía Medellín - Quibdó habría atrapado a más de 50 personas

La vía que comunica a las ciudades de Medellín y Quibdó permanece cerrada tras una serie de derrumbes, de los cuales, uno habría dejado atrapadas alrededor de 50 personas que se encontraban a la espera de la reapertura de este corredor vial.

Habitantes de la zona aseguran que la emergencia más grande se presenta en la zona conocida como Toldas, en el kilómetro 17 entre las capitales de los departamentos de Antioquia y Chocó.



(Lea: Vuelve y juega: se cayó la realización de otro evento deportivo mundial en Colombia).



Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, le confirmó a EL TIEMPO que hay múltiples heridos y está esperando una cifra oficial por parte del Ejército Nacional, que ya se desplaza a la zona.

Derrumbe en la vía Medelín - Quibdó Cortesía

La dificultad para llegar a este sector por complicaciones climáticas ha imposibilitado el trabajo de los organismos de socorro, así como la baja señal de telefonía móvil ha dificultado la confirmación oficial de la cantidad de muertos, pero uno de los soldados que vigilaba las labores de remoción de material en la vía aseguró que hay al menos personas que perdieron la vida.



(Siga leyendo: Fenómeno de El Niño en Colombia: hasta cuándo iría y cuál sería el mes más crítico).



Desde la Brigada XV del Ejército informaron que están tratando de llegar a la zona para poder ayudar a los organismos de socorro; no obstante, la situación de la vía no ha permitido que tropas lleguen al lugar de la emergencia que se ubica a dos horas de Quibdó, por lo que no se descarta una llegada vía aérea.



"Nos comunicamos con la vicepresidenta de la República y la gobernadora; estamos haciendo lo posible para llegar al punto crítico para poder saber la realidad de lo que está pasando", dijo Jaime Arturo Herrera Maya, alcalde de El Carmen de Atrato, municipio donde está la emergencia.



(Le puede interesar: Calendario escolar 2024 de las principales ciudades del país: descárguelo e imprímalo).

Se nos ha notificado de una emergencia en la vía Quibdó - Medellín, a la altura del kilómetro 17 del municipio del Carmen del Atrato, Chocó, a raíz de un deslizamiento de tierra que ha dejado atrapadas decenas de personas y vehículos en la zona. Los informes preliminares indican… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 13, 2024

Por su parte, el alcalde de Carmen de Atrato reportó que desde la zona le indican que habría al menos 10 personas muertas. Asimismo, el mandatario local reiteró las dificultades para poder llegar al sector y que durante toda la noche tratarán de hacer efectivo todo el proceso de rescate.



(Más: Camión con nafta que explotó en vía al Llano no ha sido retirado: esta sería la razón).



Desde la alcaldía de Carmen de Atrato también informaron que pusieron al tanto de la emergencia y le solicitaron apoyo a la vicepresidenta Francia Márquez.



Noticia en desarrollo...