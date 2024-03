Videos y fotos serán prueba de infracciones de tránsito

El Ministerio de Transporte habilitó el mecanismo tecnológico denominado ‘Registro de condiciones de riesgo en los desplazamientos Record’, según comunicó, en cumplimiento de la circular enviada a los organismos de tránsito del país, por medio del cual se permitirá el registro de material audiovisual en el que se evidencien posibles infracciones a las normas de tránsito, para que las autoridades identifiquen los vehículos responsables e inicien los respectivos procesos sancionatorios a que haya lugar.



En la práctica, una persona que tenga algún archivo gráfico o videográfico que evidencie presuntas violaciones a las normas de tránsito deberá ingresar a la página web en donde encontrará el banner del Registro de condiciones de riesgo en los desplazamientos – Record, donde el cual lo dirigirá a un formulario en el que se pedirán la dirección de infracción (departamento y ciudad), la fecha del evento, la hora aproximada del evento, el cargue de evidencia y de manera opcional el nombre de quien reporta y el número de contacto.



“Esta decisión atiende a la frecuente divulgación de videos en redes sociales o en medios de comunicación, donde se registran hechos que van en contra de las normas de tránsito y que ponen en peligro la vida de todos los conductores y peatones. Con este documento buscamos que los autores sean identificados y que cada autoridad municipal adelante los debidos procedimientos de citación y, si es el caso, comparendos”, dijo el ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana.



De esta manera, en cuanto se tenga conocimiento de algún hecho como maniobras irresponsables, tránsito de vehículos a motor sobre andenes, reabastecimiento de combustible con pasajeros en el servicio público, violación ostensible de los límites de velocidad, entre otros, y se tenga alguna prueba audiovisual, las autoridades municipales podrán citar a los propietarios para que comparezcan en audiencia.



Según indica el Ministerio, el rastreo se hará identificando la Placa Única Nacional y en los casos de aquellos que sean de transporte público, cuando no sea posible determinarla, se relacionará a partir de los números internos y de los distintivos que permitan conocer de qué empresa se trata.



Explican que gracias a que los dispositivos móviles permiten que las fotografías o videos tenga la fecha, hora y ubicación de los hechos, esta información les permitirá a las autoridades la gestión.



Después de este proceso y con la citación al propietario, se pretende identificar al conductor responsable, para que posteriormente se pueda emitir una orden de comparendo formal, citando a este último al proceso, de forma que sea válida la actuación sancionatoria subsiguiente.

Comparendo Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Esta decisión, para los expertos será de gran ayuda para las autoridades “frente a la indolente actitud de ‘a mí no me pasa nada porque nadie me está viendo’”, dice Fernando Rojas, experto en la materia.

“Será más difícil romper las reglas porque habrá más ojos”, agrega.



Además, explica que si bien este mecanismo podrá ser favorable para dar con el paradero de manera más eficaz de responsables de delitos de tránsito, tiene desafíos de doble vía.



“Por un lado, que las autoridades gestionen bien la información y las sanciones lleguen a los infractores. Por el otro, fortalecer los programas pedagógicos sobre la importancia de cumplir y respetar las señales de tránsito. Esto significa, en los dos escenarios, generar y cuidar confianza”, dice Rojas.



Además, existe la posibilidad de alterar las fotografías o videos de manera intencional para perjudicar a un conductor. Sobre este punto, Rojas, explica que “las autoridades tendrán que tomar medidas para garantizar que no se manipule la información. Para garantizar la viabilidad futura de la medida se debe contar con mucha confianza y legitimidad. De lo contrario, será un anuncio más, pero que no resolverá el problema de fondo”.



Por su parte, José Stalin Rojas, director del observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, agrega que el Ministerio de Transporte “deberá establecer mecanismos para no solamente recibir el video sino también para que eso que refleja el video realmente ocurrió, es decir, debe existir una plena prueba, donde el video hace parte de ella, pero otros mecanismos como cámaras y testimonios que certifiquen de que ese hecho ocurrió”.



