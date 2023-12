Gremios y fundaciones piden al Gobierno atender hechos de violencia en el Cauca

Archivo Particular

Diferentes organizaciones, gremios y fundaciones empresariales se han pronunciado sobre los hechos de violencia más recientes que se registraron en el departamento del Cauca.

En dichas situaciones fue asesinado el alcalde del municipio de Guachené, Elmer Abonía Rodríguez, y se registró la masacre de 5 personas en el resguardo Canoas, del municipio de Santander de Quilichao, además de varios secuestros y otros hechos de violencia.



Frente esta actualidad, fundaciones y organizaciones que trabajan en los territorios donde ocurrieron los hechos de violencia, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, a los ministerios de Defensa y del Interior, a la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades a atender la situación de violencia que azota al departamento del Cauca.

"La situación en el Cauca no da espera y requiere acciones urgentes no solo en materia de orden público, sino social, ambiental, económico y de derechos humanos. Debemos unirnos en un mismo frente y trabajar articuladamente entre el sector público y privado para que organizaciones de base comunitaria, organizaciones étnicas, los jóvenes en situación de vulnerabilidad y población en general tengan mejores oportunidades, un entorno de bienestar en su territorio y no sean proclives a caer en la dinámica de las estructuras ilegales", dijeron las organizaciones.



"Nos unimos a las voces de rechazo por los hechos violentos recientes, especialmente el asesinato del alcalde Elmer Abonía Rodríguez y de las cinco víctimas de la masacre en Santander de Quilichao. Nos solidarizamos con la administración municipal de Guachené y con el dolor de las familias y de las comunidades de las que eran parte las víctimas", agregaron.



Entre las organizaciones que se pronunciaron están Fundación Alpina, Fundación Ayuda en Acción, Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, Fundación Carvajal, Fundación Mayagüez, Fundación Mundo Mujer, Fundación Promigas, Fundación Propal, Fundación Sidoc, Fundación Smurfit Kappa, Fundación WWB, ProPacífico, Corazón de Caña y Unidad de Acción Vallecaucana.



"Reiteramos nuestro compromiso y disposición para construir conjuntamente las soluciones que permitan que el Cauca avance y sus ciudadanos vivan en condiciones dignas y de seguridad", dijeron.



También se pronunció Consejo Gremial, que también se mostró en la línea de pedir a las autoridades esclarecer los hechos de violencia registrados en el país.

"La violencia en el norte del Cauca se ha desbordado en los últimos meses y no se ven resultados en el esclarecimiento de los responsables de esta escalada de crímenes que no respeta niños, población civil ni autoridades de Gobierno. Por eso, desde el Consejo Gremial Nacional solicitamos a las autoridades que den resultados para garantizar la seguridad y justicia en esa región del país", sostuvo el gremio.

