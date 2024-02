‘Medellín no solo crece en demanda sino en oferta’

Archivo particular

La ciudad de Medellín se ha posicionado como un referente internacional. Pier Paolo Spigno, gerente general del York Luxury Suites, ubicado en el corazón de Antioquia, habló con Portafolio sobre este crecimiento y sus planes para atender esta nueva demanda.



Con todos los retos, ¿Cómo les fue el año pasado?

​

El año pasado fue un año lleno de retos, sin embargo Medellín es una ciudad que está en constante crecimiento. Algunas de las dificultades fueron el cierre de las aerolíneas, incluir el IVA a los hoteles y en la industria turística como tal. Eso afectó los números de ocupación.



En el caso del hotel, también se presentaron retos a lo largo del camino, sin embargo, a pesar de que no llegamos a los niveles de ocupación del 2022, la estrategia fue a través de un incremento de tarifa, lo cual permitió que mantener el crecimiento presupuestado. Tuvimos que trabajar muchas estrategias de control de costos y gastos para mantener la rentabilidad.



Donde están ubicados -Medellín- ¿se convirtió en una ciudad de turismo extranjero?

​

Tenemos muchos turistas extranjeros. La composición de internacionales en Medellín es más o menos del 67% y en el hotel es del 70%. Las fluctuaciones de la tasa de cambio han ayudado en algún momento y en otros pues nos juegan un poco en contra. Ahora veo al dólar mucho más estable y eso es algo en realidad que nos beneficia para las proyecciones.



¿Cómo es este tipo de turista?

​

El huésped extranjero es muy exigente. Están acostumbrados a hoteles de banderas internacionales y eso para nosotros es un nivel de exigencia que nos lleva a estar un paso más arriba para continuar siendo los favoritos.



¿Por qué no han recuperado los niveles de ocupación?

​

La cantidad de turistas está creciendo, pero la oferta hotelera también. Sin embargo, la tarifa ha sido lo que nos ha ayudado a poder mantenernos por encima de los ingresos del año pasado.



La tarifa los mantuvo a flote…

​

Sí, pero el crecimiento de la tarifa tampoco puede ser abrupto porque tendría un mal resultado, es algo escalonado que va muy acorde al IPC.



¿Cuál es la estrategia en 2024?



Dar un servicio totalmente personalizado, encargarnos y liderar la experiencia del huésped desde antes de su llegada al hotel, hacer en esa experiencia hasta lo imposible, prestando mucha atención a los detalles para poder estar, no solamente a la altura de lo que esperan, sino para exceder sus expectativas.

Pier Paolo Spigno, gerente general del York Luxury Suites. Cortesía

Ya tenemos un producto espectacular. Son 111 habitaciones distribuidas con una vista impresionante de la montaña del hotel, también tenemos mayordomos en las habitaciones las 24 horas, manejamos una piscina en la terraza, un rooftop que tiene una vista de 360 grados a la ciudad y una oferta gastronómica en constante crecimiento y que va a ser el corazón de las inversiones este 2024.



¿Qué inversiones llegan?

​

Nuestro principal valor agregado es el servicio, está en manos de nuestros anfitriones. Luego queremos apalancarnos en infraestructura como es la habitación con comando de voz como Google, pueden manejar las cortinas, el televisor, el aire acondicionado, aprender a apagar luces, colocar la temperatura que deseen en el aire acondicionado. Sobre alimentos y bebidas, este año se van a hacer inversiones en el restaurante, la piscina, el rooftop, el minibar, el room service y el bar.



Vemos que está creciendo el mercado de los matrimonios o eventos sociales, pero también estamos a la altura de eventos corporativos, por eso estamos en constante actualización.



¿Y cuál es el plan?

​

Para este año tenemos planificado, aún no tenemos la fecha, hacer una feria muy importante en la ciudad para matrimonios, donde los proveedores locales van a poder exponer y mostrar sus productos relacionados a ello. Estoy seguro que eso nos va a ayudar a posicionarnos aún más.



¿Cómo esperan que sea este año?

​

Estoy bastante positivo respecto al crecimiento de la industria hotelera y turística de la ciudad de Medellín.



Hay muy buena vibra para apalancarse en los distintos eventos de ciudad que son muy importantes, como los conciertos y las conferencias.



¿Cuáles son esas expectativas?



Estamos proyectando un crecimiento del 21 % en general, lo que hace que la rentabilidad incremente el 21 %, estamos presupuestando un crecimiento en la tarifa del 15 % y una ocupación del 3 %.



¿Cómo reciben los premios que obtuvieron este año?

​

Es un hotel que se ha posicionado súper bien en tres años y medio, sin embargo, hay un largo camino por recorrer aún.



Fueron premios principalmente con el nombre de todos los anfitriones del hotel, quienes son directamente los que se desviven para poder dar lo mejor a los huéspedes durante su estadía.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio