En septiembre arrancará prueba piloto para clases semipresenciales

Ya hay fecha tentativa para el inicio de pruebas piloto para el regreso a clases de colegios en Bogotá. Según la alcaldesa Claudia López, en septiembre se realizará esta prueba bajo el modelo semipresencial, pensando en los niños que no tienen acceso a internet y un computador.



(Colegios privados de Bogotá deberán seguir con clases no presenciales).

“No todos los niños pueden ir todos los días al colegio, y ciertamente no será ahorita, será para finales de septiembre cuando hayamos pasado esta etapa de contagio y haya un acuerdo con los padres”, dijo López en una entrevista con Caracol TV.



(Por ahora no hay condiciones para el regreso a clases presenciales).



Según López en la Alcaldía “estamos pensando sobre todo en los niños que no tienen acceso a internet y computador, que son más 2000.000 en la ciudad”.



En los últimos días ha arreciado el debate por cuenta de quienes piden el regreso a las aulas de clase, mientras otros, entre ellos padres de familia y profesores, consideran que aún no están dadas las condiciones de salubridad para ello.



(Regreso a clases presenciales, con más dudas que certezas).



El rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, es uno de los que sostienen que es urgente comenzar a debatir el tema a fondo dadas las consecuencias que está generando el encierro en materia de salud mental, nutrición, aumento de las tasas de violencia intrafamiliar y deserción, según publicó en su red social.



El asunto no ha sido fácil de abordar, pues a ambas partes les asiste algo de razón. La comunidad educativa, en el caso de Bogotá, involucra a no menos de 2 millones de personas, incluyendo alumnos, profesores, directivos y el sector transporte.



Si bien se ha conseguido mantener la asistencia alimentaria para el 90 por ciento de niños y niñas de colegios oficiales, la presencialidad en los salones de clase tendría serias implicaciones, comenzando porque más del 12 por ciento de la planta de profesores es mayor de 60 años.



Así mismo, estudios de la propia alcaldía muestran que una reapertura de instituciones educativas dependerá de lo que digan las pruebas y su nivel de positividad, y de cómo se comporte el virus en las localidades.



En el caso de las universidades públicas ya se decidió que el resto del año seguirán con clases virtuales.



En cuanto a las instituciones de educación superior de carácter privado, aunque algunas hablan del retorno a la semipresencialidad este mes, las cuentas del Distrito indican que ese escenario sería factible en septiembre y, dependiendo de los resultados, la apertura se ampliaría a clases presenciales en octubre, mientras que los llamados colegios de élite, que representan el 5 por ciento del total de la ciudad, podrían optar por la semipresencialidad si cumplen los protocolos de bioseguridad.