Regreso a clases presenciales, con más dudas que certezas

El anuncio del Gobierno Nacional en cabeza de la cartera de Educación sobre el retorno a la presencialidad de los colegios a partir de agosto trajo un conjunto de reacciones, la mayoría de ellas en desacuerdo.



(Lea: Un 12% de estudiantes podría cancelar el próximo semestre)



“Creemos que no es pertinente a partir del 1° de agosto volver a las actividades escolares. Las instituciones educativas no están preparadas para esto, no existen los protocolos de bioseguridad, ni las condiciones de infraestructura, así como tampoco las unidades sanitarias que se necesitan”, resalta Nelson Alarcón, presidente de Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación).



(Lea: Los planes para que los estudiantes vuelvan a clases presenciales)

Y es que según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, durante junio y julio se realizaría la adecuación de las instituciones con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para dar paso, en el octavo mes del año, al retorno gradual de los estudiantes bajo un modelo mixto que alterne las clases presenciales con el trabajo remoto en los hogares.



Cabe desatacar que con corte a 2019, había matriculados en Colombia 10’036.440 alumnos de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, de acuerdo con el último Informe de Educación Formal (EDUC) del Dane.



En consecuencia, una de las razones por las que representantes del sector dudan sobre la reapertura es precisamente el volumen de los estudiantes. “El ministerio no está teniendo en cuenta el comportamiento del virus puesto que es fundamental que el regreso a clases se implemente valorando su periodo de latencia, es decir, el retraso promedio de tres días entre el momento en que una persona se infecta y el momento en que puede contagiar a otros.



Esto se opone a la alternancia del modelo planteado por el ente de la educación en el país”, manifiesta Juan Pablo Santiesteban vicepresidente de Acopricol, la Asociación de Colegios Privados de Colombia.



Contrario a esto, pero teniendo como premisa que debe ser una opción y no una obligación, Walter Abondano, presidente Asocoldep, otro gremio de colegios privados y rector del Gimnasio Colombo Británico, manifiesta estar de acuerdo con las disposiciones del Gobierno ya que los estudiantes se están viendo afectados con la ausencia a las aulas. “Es muy importante que los estudiantes retornen a los colegios y la razón fundamental es que hay una afectación en la salud emocional de los niños que no se puede reparar a través de una pantalla”.



LOS RETOS DEL REGRESO



De acuerdo con Fecode, es importante resaltar que la disyuntiva en si retornar o no a la las aulas también representa un punto de quiebre para los padres de familia. “Aquí la inmensa mayoría de padres han manifestado que no van a enviar a sus hijos a las clases presenciales, está por encima el derecho a la vida y lo seguiremos ratificando. No se trata de volver por volver, sino de generar esas condiciones para proteger la vida de los jóvenes, de los niños y maestros”, destaca Nelson Alarcón, el presidente de la central sindical.



A esto se suma Santiesteban, para quien es necesario considerar en la reapertura otras variables como la del trabajo de quienes tienen a sus hijos en los colegios. “Es necesario volver a clases presenciales paulatinamente, pero este retorno no puede estar desligado de los demás sectores de la economía y sociedad, pues muchos padres de familia, sobre todo de estratos 1, 2 y 3, necesitan volver a su actividad productiva, y ello requiere que sus hijos puedan asistir al colegio”.



Por tal motivo, y como medida para proteger a los estudiantes y demás integrantes de las instituciones, el representante de los profesores reitera que “hay que seguir desde nuestras casas, en medio de las limitaciones de la conectividad, pero tenemos que avanzar en este proceso para cumplirle a nuestros jóvenes y niños”. Según el Dane, el 76,3% de los estudiantes en Colombia se encuentran matriculados en instituciones del área urbana y el 23,7% en la ruralidad.