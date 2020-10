Regular plataformas, la tarea pendiente de un turismo en crisis

El proyecto de ley de turismo que se estudia actualmente en el Congreso, y con el que se busca modificar la legislación actual del sector para desarrollar la sostenibilidad, promover la formalización y competitividad, y reactivar la actividad golpeada por los efectos de la pandemia, es motivo de diferencias en la industria.

La discusión se da en torno al Título 6 del segundo capítulo del documento, en el que se establece que las plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos deben ser objetos de contribución parafiscal, atribuyéndoles requisitos obligatorios, como la obtención del Registro Nacional de Turismo (RNT).



“Se ha sostenido que las plataformas son meros intermediarios entre prestadores y consumidores. Sin embargo, su intervención en el negocio es indispensable para la realización del mismo y su inexistencia imposibilitaría que este tuviera lugar”, se lee en la exposición de motivos del Gobierno en el texto.



De acuerdo con Julián Guerrero, viceministro de Turismo, lo anterior se sustenta en el artículo 76 la Ley 300 de 1996, referente a la definición explícita de prestador. Y agrega que “lo que se propone en el proyecto no está alejado de lo que la mayoría de los países del mundo está adoptando para afianzar la protección del consumidor y equilibrar la cancha con unas reglas de juego claras”.



Y es que en Costa Rica y México ya son obligatorios requisitos como la inscripción en el RNT. Y en los dos anteriores, más Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay se exige el pago de tributos.



“La regulación es importante ya que permite que los consumidores accedan a servicios confiables”, señaló Víctor Muñoz, consejero presidencial para la Innovación y Transformación Digital. Y agregó que “hoy en día en Colombia las plataformas pagan retención de IVA, y con la formalización serían contribuyentes de este y de la parafiscalidad del turismo”.



Es de destacar que sumados a la postura oficial también se encuentran los principales gremios. “En momentos de pandemia es aún más importante tener RNT porque los prestadores deben cumplir de manera muy estricta con los protocolos de bioseguridad”, destacó Gustavo Toro, presidente de Cotelco. El dirigente gremial destaca además que el foco del proyecto es acertado, pues busca combatir la informalidad, que según estudios propios de la agrupación ya representa el 50% en la actividad de alojamiento.



“Con relación a las empresas del exterior que ofrecen servicios turísticos en Colombia, también se quiere que aporten parafiscales en turismo. Muchas de estas plataformas indican que venden en el país, pero al no estar reglamentados no tienen en sus páginas la información que se les exige al resto de prestadores constituidos”, manifestó a su turno, Paula Cortés, presidente de Anato.



LAS PLATAFORMAS



A diferencia de todo lo anterior, la visión de algunas plataformas es completamente opuesta.



“Las obligaciones que se pretenden imponer a las aplicaciones digitales parten de una errónea definición de lo que son y cómo operan. Es preciso diferenciar la actividad que realizan plataformas abiertas como Airbnb donde no se controla, ni edita la información que es publicada por los usuarios, pues son ellos quienes determinan las reglas de sus inmuebles”, aseguró esta compañía.



María Claudia Lacouture, la directora de AmCham, concuerda con esto. En su opinión, al establecer una definición de plataformas tecnológicas tan amplia y ambigua, no es claro que exigir el RNT sea la solución para generar una formalización del sector.



Mientras que Thomas Allier, CEO de Viájala, plataforma que oferta servicios turísticos, dice que con base en la información superficial a la que han tenido acceso, “preocupa la obligación de retirar los anuncios de los prestadores que no cuenten con este requisito como Airbnb, Booking o aerolíneas extranjeras, que están listados en la página”.



En medio de estas posturas, hay que resaltar, sin embargo, que las opiniones difieren también dentro de los operadores digitales.



Catalina Prieto, country manager de Despega Colombia expresó: “entendemos que todavía hay puntos que deben ser trabajados para beneficiar al sector y no generar trabas o inconvenientes para la industria, pero apoyamos todas las iniciativas que colaboren con la formalización”.



Asimismo, Viajes Falabella se une a lo planteado en el proyecto, pues “esto permite que en el mercado todos los actores compitamos bajo las mismas reglas y contribuye a la protección de los consumidores”, argumentó su gerente Martín Modarelli.



Estas últimas agencias cuentan actualmente con RNT, pero hay otras que no tienen este registro y aún así explican sus argumentos para apoyar el trámite.



“En Booking, nos esforzamos por cumplir con la legislación local de cada mercado en el que operamos (…) por eso todas las propiedades que están en la plataforma firman un acuerdo legal en el que confirman que siguen las leyes locales”, puntualizó, Luiz Cegato, gerente PR para Latam.



Y finalmente, Irene Martínez, responsable de Comunicación de ByHours, exaltó que la compañía, con sede en México, está inscrita al RNT de allá, y que en caso de abrir oficina acá en Colombia también se registrarían pues “es importante que todas aquellas entidades del sector demuestren que están reguladas”.



María Camila Pérez Godoy

camgod@eltiempo.com