Así está la relación comercial entre Colombia y EE.UU.

En la actualidad, Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, destino número uno de nuestras exportaciones y el inversionista más grande.



(¿Cómo sacar ventaja de relación entre Colombia y EE.UU. en era Biden?).

A propósito de la posesión de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos y Kamala Harris como primera vicepresidenta de ese país, compartimos algunos de los datos más importantes de la relación comercial binacional, empezando la administración Biden- Harris.



(La relación de Colombia con EE.UU. en épocas de campaña presidencial).



1. Casi el 30% de las exportaciones de Colombia tienen como destino EE. UU.



Entre enero y noviembre de 2020, las exportaciones hacia Estados Unidos alcanzaron los US$8.032 millones, un 28,7% del total exportado por el país este año.



En los primeros once meses de 2020, las exportaciones no minero energéticas hacia EE. UU. registraron valor por US$ 4.815,1 millones, mostrando un alza de 8,2% al compararlas con el mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 4.449,7 millones. Es el mayor crecimiento de este rubro desde 2017.



2. Estados Unidos, principal inversionista del país y generador de más de 100 mil empleos formales



Hasta el tercer trimestre de 2020, la inversión desde Estados Unidos fue de US$1.359,9 millones, equivalente al 25,0% del total de IED que recibió el país entre enero y septiembre.



Las casi 500 empresas de EE. UU. con presencia en Colombia generan más de 100 mil empleos formales y la inversión llega a más de 15 sectores del país entre ellos comercio, telecomunicaciones, sector petrolero y minas y servicios financieros.



3. Cerca del 70% de las importaciones desde EE. UU. son bienes que no produce Colombia



Colombia y Estados Unidos tienen un acuerdo comercial complementario y la gran mayoría de las importaciones que hacemos desde Estados Unidos son bienes que se fabrican en Colombia y que en su gran mayoría entran a formar parte de las cadenas productivas locales para transformarse en productos que se venderán en el país o para exportación.



Entre enero y octubre de 2020, las importaciones provenientes de EE. UU fueron del orden de US$ 8.786,6 millones.