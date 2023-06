No se podrá dar abasto para todas las renovaciones de conducción

Hasta este martes 20 de junio, más de 4,6 millones de conductores que deben realizar la renovación de su licencia de conducción, según datos del Ministerio de Transporte con base a reportes en el RUNT. Sin embargo, hasta hoy, solo cerca de 1 millón de colombianos han adelantado el trámite, lo que podría significar que muchos de los conductores se enfrenten a multas sin transitan sin ella o no puedan manejar su vehículo.



Lea: Sanciones por no renovar su licencia de conducir antes del 20 de junio

Según el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, del total de vehículos por renovar la licencia, el 76% corresponde a motociclistas, los cuales serían los principales afectados.



"Es el número más grueso. La mayoría de estas licencias se encuentran en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca", dijo Enríquez.



No obstante, así todos los actores conductores y CRC, además de las Secretarías de Movilidad trabajarán a toda marcha, es estadísticamente imposible atender a todos los conductores, pues solo se pueden expedir 22.000 licencias al día.



Lea: Renovación de licencias de conducción: todo lo que debe saber



Además, no se podrá aplazar esta fecha, pues la Corte Constitucional dio este día como límite para adelanta el trámite.



"Después del día 20 de junio aún se pueden hacer las renovaciones de la licencia de conducción, sin embargo, la recomendación es que no se conduzca, pues ante cualquier operativo de control se procede a la inmovilización del vehículo y la imposición del comparendo. Entonces, se puede hacer el proceso, pero tener en cuenta que hay un alto riesgo a la inmovilización", reconoció el viceministro de Transporte.



El Ministerio de Transporte trabajará, después de la fecha, para agilizar este proceso para los miles de colombianos que no puedan adelantar el trámite.



(Lea: Costos de expedición y renovación de la licencia de conducción en 2023).



Sanciones por no renovarla

Conducir con una licencia vencida constituye la infracción B02 del Código de Tránsito. En caso de no realizar la renovación y ser sorprendido cometiendo esta infracción, se impone una multa de $309.336 pesos, según los valores vigentes para el año 2023, y es posible que se inmovilice el vehículo generando costos adicionales a la sanción inicial.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio