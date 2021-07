Subsidios del país y renta básica: ¿son lo mismo o qué los diferencia?

En economía, la Renta Básica es un concepto a través del cual el Estado garantiza un ingreso a los ciudadanos para acceder a una canasta de bienes mínima para subsistir. Se entiende como un derecho dirigido a los más vulnerables y en Alaska es una política de estado.



Por cuenta del impacto social y económico, Colombia ha tenido que recurrir y fortalecer a figuras similares, que si bien tiene otros nombres, busca proporcionar este tipo de ingreso mínimo a quienes más han sido afectados por la pandemia.



Es el caso de programas como Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción y en casos como Bogotá, la Renta Básica.



No obstante, estos programas surgieron de la necesidad y urgencia y su los recursos se han ido agotando con el paso del tiempo.



De hecho, en el proyecto de reforma tributaria que no avanzó, el Gobierno del presidente Iván Duque buscaba recursos para garantizar el sostenimiento de estos programas, que hoy aún subsisten pero que requieren de soluciones prontas para que se prolonguen.



¿SUBSIDIOS Y RENTA BÁSICA SON LO MISMO?



Aunque los conceptos de renta básica y subsidio tienen similitudes y parecen iguales, lo cierto es que hay una gran diferencia: la renta básica es un derecho para todos.



Por su parte, los subsidios son temporales y van dirigidos a grupos definidos, por lo que no se puede constituir como una renta mínima.



“La renta básica no es igual a un subsidio dado que debe de ser un ingreso que todo ciudadano debe de recibir para garantizar su vida material, así que la implementación de este modelo no es tan sencilla como se piensa. En la actualidad, el único territorio en el mundo que cuenta con renta básica es Alaska y como consecuencia de la pandemia algunos países en el mundo y en particular en Latinoamérica están empezando a crear una renta básica no transitoria, para algunas poblaciones específicas de la sociedad, que complemente algunos casos ya existentes como en México, Brasil, Ecuador o Uruguay. El miedo de algunos gobiernos en relación a este tema se establece en la forma que los ciudadanos van a usar este dinero y si eso fomentará la pereza o la inactividad laboral”, señaló en un análisis Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de Unisalle, publicado en la página web.



Lograr una renta básica es pues un enorme desafío por los recursos que se deben conseguir.



Es por eso, que el Gobierno, a través de estos subsidios ha diseñado propuestas como la renta básica de emergencia o transitoria que apunte a grupos específicos.



Según los cálculos, el costo fiscal de dicho programa sería de 31 billones de pesos en un periodo de cinco meses, lo que equivale al 3% del PIB.



Asimismo, el plan es darle a los hogares más vulnerables un salario mínimo mensual vigente en los tres primeros meses, y medio salario en los siguientes dos meses. Ese dinero llegaría a 9 millones de hogares, lo que podría impactar a 30 millones de colombianos.



Con el fin de que dicho programa también funcione en el mediano y largo plazo y que se logre implementar “un sistema de impuestos progresivo, equitativo y eficiente”, algunos senadores que presentaron un proyecto de ley de renta básica también suscribieron otro para hacer una reforma tributaria.



PORTAFOLIO