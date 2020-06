‘Rentabilidad en pensiones está recuperándose’

Miguel Largacha lleva 12 años dirigiendo el fondo de pensiones y cesantías Porvenir y antes estuvo en varias entidades financiera por lo que se le considera como uno de los referentes del sector.



Tiene bajo su cargo a 3.000 personas de las que en estos momentos el 98% están haciendo teletrabajo, aunque dice que hay varios colaboradores que viven cerca de la sede de la AFP que expresaron su deseo de trabajar, bajo los protocolos de bioseguridad, desde las oficinas.

¿Cómo ha sido la operación de Porvenir durante la pandemia?



Desde días antes del simulacro de cuarentena en Bogotá enviamos a los colaboradores a teletrabajo y seguimos atendiendo en las oficinas a puerta cerrada, al comienzo con cita previa y luego cuando la Superintendencia Financiera permitió la atención, se abrieron las puertas. Hay esquema de atención prioritario durante una hora para los adultos mayores.



El Gobierno permitió el retiro extraordinario de parte de las cesantías a quienes se les disminuyeron los ingresos o a quienes les aplazaron el contrato laboral. ¿Cuáles son las cifras?



Ese esquema se autorizó para los fondos privados, pero no para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Hasta ahora 84.400 colombianos, de los 5 millones que tenemos en cesantías, han retirado $80.000 millones. No se les cobra comisión de retiro. El 63% de esos retiros se ha realizado de manera digital. Habitualmente, el año pasado solo el 20% de los retiros se hacía de manera digital.



¿Con los pensionados también se ha avanzado en lo digital?



Hemos trabajado en un programa de transformación digital. Hoy el 98% de las transacciones se hacen digitalmente. En su inmensa mayoría nuestros pensionados no van a una oficina de Porvenir. Tenemos a 40.000 pensionados en modalidad de retiro, y ya casi en un 98% se hace la operación de sus mesadas de manera digital. Nos quedan 800 pensionados quienes prefieren venir por su cheque de papel. De los pensionados mayores de 70 años, al 98% se les hace abono en una cuenta bancaria.



El Gobierno también dijo que los empleadores podrían, si tenían problemas, suspender el pago de aportes pensionales por dos meses.



Sí, aunque de todas maneras estableció que si suspendía el pago debería pagar el 3% para el seguro previsional por el riesgo de la salud y la vida. Al cierre de mayo el 76% de nuestros afiliados optaron por cotizar el 3%, mientras que el 24% paga completa la cotización. La cifra de referencia en mayo de 2019 es que por cotizaciones se consignaron $908.000 millones.



Hoy, la situación es que en mayo el pago fue de $376.000 millones. Quienes tuvieron que tomar ese mecanismo después deben ponerse al día. Esto es por dos meses. Lo que se hace en la práctica es que en una persona con un salario mínimo, el día que necesite las 1.300 semanas para pensionarse con Colpensiones la ley va a permitir hacerlo 1.290 semanas.



Con las AFP, en las que necesita 1.150 semanas, se le va a permitir con 1.140 semanas. Para el resto, es como volver a poner la alcancía para lograr las semanas para pensionarse. A nuestros trabajadores les pagamos la cotización completa.



¿Cómo evalúa las medidas del Gobierno y el Banco de la República para enfrentar el reto económico de la pandemia?



No se había visto tomar unas medidas del Banco de la República con la oportunidad y rapidez que está adoptando. La recuperación de los mercados ha sido importante. Las bajadas de las tasas de interés también ha sido cuidadosas y equilibradas y se ha generado una valorización en los mercados.



Muchos se han quejado por las pérdidas de los fondos de pensiones. ¿Qué ha pasado?



El año pasado la rentabilidad fue del 18%. Pero en el primer trimestre de 2020 se tuvo la peor rentabilidad.



Voy a poner un ejemplo con cifras, con base en una cuenta del fondo de pensiones moderado: tenemos $100 el 31 de diciembre de 2018 y al final del 2019, con la valorización, subió a $118. Luego, al 31 de enero de 2020 subió a $119 y al 29 de febrero las cifras fueron negativas y bajó a $117. Al final de marzo la caída fue de 55% efectivo anual y la cifra cayó a $109.



En abril, una valorización del 29% permitió que la cifra se colocara en $111 y por último, en mayo, una valorización de 9% llevó ese saldo a $113 pesos. Es decir, estamos viendo rentabilidades positivas en abril y mayo y falta camino para diciembre de 2019 y pueden venir más valorizaciones.



El impacto ha sido duro por el coronavirus, la guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia y la guerra comercial de Estados Unidos y China. Pero miramos un horizonte largo en donde ya hemos pasado crisis.



Pero es que en materia pensional hay que ver las cosas a muy largo plazo y además, para quienes les faltan pocos años para pensionarse, por ley se les va pasando a fondos conservadores donde no hay inversiones que se afecten tanto como otros, por las volatilidades de los mercados.



¿Cuáles son las cifras de Porvenir?



Tenemos 12,5 millones de afiliados. Somos la AFP más grande. En cesantías tenemos 4,9 millones de afiliados y 7,6 millones en pensiones. Nuestro fondo de cesantías es de $7,8 billones, el de pensiones obligatorias de $120 billones y en las voluntarias es de $4,6 billones.



¿Cómo debería ser la reforma pensional que necesita el país?



Se necesita una reforma amplia pues no puede ser que haya tan baja cobertura y un sistema inequitativo. Pero si me pregunta por prioridades, me parece que perder 5,4 millones de empleos, como sucedió en abril, es una tragedia que no tiene precedentes. La única prioridad es el empleo y se deben discutir todas las opciones posibles para solucionar esto, pues va a caer mucha gente en la pobreza y eso es una tragedia.