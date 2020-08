Junta directiva de EPM presentó su renuncia al alcalde Daniel Quintero

Los integrantes de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) presentaron su renuncia al alcalde de Daniel Quintero, al manifestar que no están de acuerdo con el manejo que se le está dando a la compañía.



En una carta enviada al burgomaestre indicaron que "preocupa que no se estén observando las buenas prácticas de gobierno corporativo que han caracterizado al grupo", haciendo referencia a la decisión de Quintero de presentar una propuesta de acuerdo al concejo de la ciudad con el fin de ampliar el objeto social del EPM sin que la junta lo conociera.



Asimismo, indicaron que, sin desconocer la necesidad para desarrollar acciones legales para proteger el patrimonio de la empresa, la junta no conoció ni participó en el análisis para adelantar la demandas anunciadas por Quintero el pasado lunes contra los constructores y contratistas del proyecto Hidroituango.



"Al no estar de acuerdo con el actual manejo que se le viene dando a temas tan fundamentales para el presente y futuro del Grupo EPM y el reiterado desconocimiento a la Junta Directiva, nos vemos obligados a presentar nuestra renuncia como miembros de esta", puntualizaron.