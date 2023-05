Las reservas de petróleo caerían a 7,2 años en 2022

Las reservas de gas y de petróleo van en caída. Así da cuenta un informe de Corficolombiana que estima que la relación entre producción y reservas de los hidrocarburos dan cuenta de una caída en la vida de los recursos.



Para el caso del petróleo, las estimaciones de la corporación encontraron que la vida útil de los recursos bajaría a 7,1 años en 2023. Por su parte, el gas tendría una vida de 8 años.



De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), los datos oficiales de Informe de Recursos y Reservas serán presentados a finales de mayo y con base en estos el Gobierno tomará decisiones con respecto a la otorgación de nuevas áreas para la exploración y la producción de crudo.



El informe anticipa que se dio una adición de reservas en 2022 y 2023, explicadas por el incremento en los precios de los hidrocarburos, lo que viabilizó los recursos.



Para petróleo el alza en reservas probadas (1P) creció 12,3% anual, llegando a 2.039 millones de barriles. Estos más que soportados en nuevos hallazgos, se fundamentan en revisiones de los datos.



Los cálculos de Corficolombiana estiman que en 2022, la duración de estos recursos pasarían de 7,6 años, que fue el dato oficial publicado el año pasado por la ANH, a 7,2 años en 2022 y finalmente 7,1 años en 2023.



Contrario a lo expuesto por Corficolombiana, Julio César Vera, presidente de Xua Energy, considera que en petróleo es posible que el dato de la vida útil o bien se mantenga o se incremente ligeramente. Destaca que los descubrimientos, sumados a la buena actividad exploratoria y los altos precios llevarían a esto.



Para gas, el aumento fue de 7,3%, con lo que alcanzó 3,2 terapies cúbicos. No obstante, por cuenta de la mayor extracción, el efecto también es de una menor vida útil, que pasaría de 8,3 a 8 años.



“Para el caso del gas hay cierta estabilidad: al final del 2023 nos quedarán 8 años de reservas”, señala el documento.



Esto quiere decir que sin un mayor número de hallazgos nuevos y con una baja en la exploración para 2031 podrían agotarse los recursos.



Vera matiza que en gas sí podría verse una caída, dado que los hallazgos que se hicieron durante el año pasado aún no se podrían contar como reservas, sino a lo mejor como recursos contingentes. Por esto, calcula que el dato en este energético esté entre 7 y 8 años. Por esta razón, el documento señala que “hacia adelante, es imperativo que la política energética estimule la inversión y, para esto, será necesario reactivar la adjudicación de nuevas áreas para exploración”.



Vera coincide con esta conclusión, asegurando que “el Gobierno va a evidenciar que no es suficiente con los que hay y se van a necesitar nuevas incorporaciones por medio de más exploración”.



La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha defendido que el uso de la técnica de recobro mejorado podría ayudar a mejorar el volumen de producción. Sin embargo, Vera señala que no es suficiente y se debe combinar con una mayor exploración.



Efectos de la inversión



A inicios del año, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), presentó los planes de inversión de las compañías en el país.



Dentro de los datos se destaca que los recursos destinados por parte de las privadas a exploración caerá 33%, mientras que en Ecopetrol aumentará un poco, con lo que el balance global muestra una caída de 4%.



Por el contrario, para el año se estima un crecimiento de 6% en el capital para producción. En 2023, el gremio calcula que sean US$3.810 millones destinados a este rubro.



El análisis de Corficolombiana asegura que “una mayor inversión en exploración está asociada a aumentos en los hallazgos o nuevas adiciones de recursos de petróleo y gas; en contraste, una inversión en producción elevada aumenta la desacumulación de reservas”.



