Vida de reservas de gas cayó a su nivel más bajo en 17 años

Durante el Congreso de Naturgas, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentaron el informe de recursos y reservas de petróleo y gas.



Los datos muestran que en el caso del gas, la autosuficiencia es de 7,2 años con corte a 2022. Cabe recordar que con corte a 2021, el dato mostraba una vida de 8 años de las reservas, con lo que la caída es de 0,8 años. Este nivel es el más bajo en 17 años cuando se inició la trazabilidad de los recursos, con la salida de Ecopetrol a la Bolsa.



La disminución también se evidencia en el volumen de gas. De acuerdo con el informe pasó de 3.164 giga pies cúbicos (Gpc) en 2021 a 2.817 en 2022.



Clara Liliana Guatame, presidente de la ANH señaló que las revisiones técnicas y la producción fueron los factores que presionaron a la baja la incorporación de recursos, restando 453 giga pies cúbicos.



No obstante, factores económicos y nuevas incorporaciones permitieron matizar esta caída al significar la suma de 66 Gpc durante 2022.



Durante la presentación no se conoció el estado de las reservas probables (2P) y posibles (3P). A pesar de ello, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, destacó el comportamiento de los recursos contingentes, particularmente de las 3C.



De acuerdo con la jefe de la cartera, estas duplicaron su volumen año a año, y se ubicaron en 5,8 terapies cúbicos. Estos corresponden a recursos ubicados en la cuenca del Sinú y en La Guajira offshore.



En el pasado, tanto la ministra Vélez, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habían apuntado que con base en este reporte se tomarían decisiones de otorgar o no nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas.



Sin embargo, la jefe de la cartera señaló que continuarán con la política actual de “mayor eficiencia en contratos existentes”.



De hecho, apuntó que “en este momento hay reservas de gas natural para 7,2 años. Pero a lo que hay que apuntarle es a los recursos contingentes. Estos son hallazgos cercanos a los 5,8 terapies cúbicos, y es uno de los grandes descubrimientos que se han hecho en los últimos 40 años. Eso lo podemos hacer comercial con la política pública, que es a lo que le estamos apuntando”.



Reservas de petróleo



El informe reveló que en el caso del crudo también hubo una caída en el índice de vida. Este pasó de 7,6 años reportados con corte a 2021 a 7,5 años en 2022.



Ahora bien, en términos de volumen se evidenció un crecimiento de 35 millones de barriles.



En 2022, el volumen de reservas fue de 2.074 millones de barriles (Mbl), explicados principalmente por revisiones técnicas (122 Mbl), factores económicos (86 Mbl) y reclasificaciones (52 Mbl). Las nuevas incorporaciones a reservas probadas por hallazgos fueron de 6 millones de barriles.



También, una mayor producción fue lo que jugó en contra de estos, al reducir en 275 millones de barriles el dato del año pasado.



Vélez aseguró que una de sus principales apuestas para garantizar la soberanía en el caso de petróleo será el recobro mejorado.



“Entre 2021 y 2022, el factor de recobro mejorado aumentó de 21% a 23%, con dos puntos porcentuales de diferencia. Este incremento nos indica que comienza a ser efectiva la política del Gobierno de mejorar las reservas vía eficiencia”, aseguró la jefe de la cartera sobre este punto.

EL papel del gas offshore

Uno de los puntos que destacaron Clara Liliana Guatame, presidente de la ANH y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, fue la incorporación de recursos de los pozos en costa afuera.



Estas sumaron 2,9 terapies cúbicos de los 5,8 que están como 3C (contingentes).



De acuerdo con la ministra Vélez, la cartera trabajará para materializar estos recursos en los próximos años y que se puedan incorporar a las reservas, así como poner el gas en superficie, antes de que e acaben los recursos del país.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio