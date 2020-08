Restaurantes a cielo abierto inician con piloto en Bogotá

El jueves de esta semana la Alcaldía de Bogotá informó una serie de nuevas medidas para la capital, entre las cuales se da luz verde a la reactivación de nuevos sectores.



(Lea: Bogotá continuará con cuarentena estricta por localidades)



Según la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, en septiembre iniciará el plan piloto para restaurantes y gastrobares. Bajo la modalidad ‘A cielo abierto’, las autoridades le apuestan al uso del espacio público para la operación de estos establecimientos.



(Lea: EE. UU. es el país con más muertes por covid en la última semana)

“Es un sector muy importante, un generador de empleo para jóvenes. Sabemos que sitios cerrados, con poca ventilación, son sitios de riesgo. Para que operen, vamos a tener que quitarle un espacio a los carros para que los restaurantes puedan operar”, resaltó la mandataria.



Los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre fueron las fechas confirmadas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá para el inicio del modelo en restaurantes, cafeterías y cafés. Además, se establecieron seis zonas en las cuales se llevarán a cabo estos pilotos: Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Usaquén, Tunjuelito y Teusaquillo.



Y es que una vez hecho el anuncio, las reacciones no dieron espera. “Celebramos y agradecemos a la administración distrital la inclusión de parte de nuestro sector en el plan próximo de reactivación que, sin duda, permita el cuidado de los empleos y la conservación del tejido empresarial del sector gastronómico y de ocio de la ciudad”, resaltó Asobares.



No obstante, el gremio aprovechó el espacio para hacer un llamado al Gobierno Nacional para la pronta expedición de los protocolos para gastrobares y bares y permitir el consumo y venta controlada de bebidas alcohólicas dentro de estos.



Por su parte, Álvaro Cárdenas, presidente de Diageo Colombia dijo que “es una noticia muy positiva. Desde Diageo reafirmamos nuestro compromiso con el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y los restaurantes y gastrobares para seguir trabajando conjuntamente y así, poner todo lo que sea necesario para impulsar una reapertura segura. Esta es una oportunidad única que debemos acompañar todos”.



LUGARES AUTORIZADOS



El Parque de la 93, la Zona T, la Plaza de la Perseverancia, la Plazoleta Naranja en el Centro Comercial Santa Bárbara, la plazoleta exterior de Gran Estación y el centro comercial El Tunal, entre otras, son algunas de las zonas en las localidades anteriormente mencionadas que están autorizadas para llevar a cabo los pilotos.



“Es una noticia muy positiva para nuestro gremio y la verdad estamos muy ávidos porque ese proyecto se vuelva una realidad. Pero creo que no solamente debería ser para el espacio exterior, sino para la totalidad de los establecimientos, claro, teniendo en cuenta todo los protocolos de bioseguridad”, manifestó Jamal Mustafá, representante de los restaurante de Cabrera, Isola, y Cortés y Pizarro en la zona T.



Según informó la Secretaría de Desarrollo Económico, en la primera fase se usarán 70 andenes (dejando 500 metros para caminar) y 10 espacios entre parques y plazoletas y se alojarán más de 150 establecimientos con antejardines exteriores. Para esto, previamente la Alcaldía había hecho énfasis en que se peatonalizarían cerca de 100 calles.



Ya hay cerca de 500 establecimientos autorizados para arrancar. Los registros deben efectuarse en la página www.bogota.gov.co/reactivacion-economica/.