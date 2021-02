¿Está cerca el fin del ‘pico y cédula’ en Bogotá?

Hasta el próximo viernes 19 de febrero está vigente la medida del pico y cédula en Bogotá, restricción que podría ser levantada por la Alcaldía de la ciudad en las próximas horas debido a la caída de casos de Covid-19 y a la reducción en la ocupación de camas UCI en la capital del país.



En entrevista con Blu Radio, la alcaldesa Claudia López dijo: “La medida de pico y cédula está vigente hasta el 19 de febrero. Esperaría que la medida no la continuemos”.



De hecho en las últimas horas, la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Salud expidió una resolución con la cual se levantan medidas consideradas que se establecieron entre marzo y abril del año pasado por ser consideradas poco efectivas para evitar el contagio con covid-19.



(Por no ser efectivas frente al covid, tumban algunas medidas en Bogotá).



Así las cosas, se tumbaron protocolos como la desinfección de zapatos, los registros de temperatura y el listado de personas al ingreso de establecimientos, pues "no generan mayor aporte en el control frente a la transmisión del virus, por lo que es posible prescindir de estas medidas".



Según datos de la Alcaldía de Bogotá, la ciudad se encuentra en una meseta del virus, mientas que la ocupación hospitalaria está por debajo del 50%.



En cuanto a la ocupación de las UCI, la capital registra una cifra cercana al 63%.