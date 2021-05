Restricciones de viaje siguen vigentes en el 88% del mundo

Ad portas de la temporada de mitad de año, y pese a que la vacunación ya avanza en el mundo, las restricciones para los viajes aún siguen predominando en la mayoría de países y regiones. Así lo muestran los datos más recientes consolidados por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata).



(Transporte aéreo movilizó 10 millones de pasajeros desde su reapertura).

En un periodo aproximado de un mes, en el que se viene analizando información de diferentes países, las entidades determinaron que el 88,8% de las naciones tienen implementada actualmente algún tipo de restricción como cuarentenas, suspensión de vuelos, imposiciones de entrada y pruebas de covid-19.



(Criticas por “caóticos” protocolos de viaje).



Europa y África, ambas con un porcentaje del 96%, son los continentes donde más se destacan estas limitantes. Aunque vale destacar que la predominancia de medidas es relativamente parecida en las otras regiones: Américas (88%), Medio Oriente (86%) y Asia Pacifico (78%).



Estas dos últimas, además, se convierten a hoy en las que concentran el mayor número de aplicación de políticas simultáneas, o restricciones totales, como menciona el informe, con un promedio de 7,8%, mientras que en el resto este número no supera el 2% por continente. El test de covid, ya sea prueba de antígeno o PCR, se convierte en la medida más aplicada actualmente en el mundo con promedios superiores al 90%. Sin embargo, las cuarentenas también siguen siendo requisitos de entrada con una amplia participación (47% - 76%), mientras que los vuelos suspendidos solo ascienden al 8%.



Y al hablar de las restricciones en los destinos, en países europeos como Francia se tiene restricciones en alojamiento y museos, pero no en transporte público, por ejemplo. Mientras que otros como Alemania tienen requerimientos de estar en casa, y España limita la movilización dentro del país.



En América, Estados Unidos aunque tiene varias medidas dentro del país, no cuenta actualmente con una prohibición severa. México, por su parte, tiene varias operaciones aéreas locales suspendidas ya sea por destinos con altos contagios de covid-19 o por baja demanda.



Más hacia el sur del continente, en Chile los permisos de viaje son limitados para aquellas comunidades que se encuentran en la fase 1 de vacunación. A este grupo se le mantienen dos permisos individuales por semana.



Y Colombia, por su parte, previo a la coyuntura de manifestaciones venía implementando restricciones a la movilidad, al transporte público y al tránsito local hacia algunos destinos específicos.



PASAPORTES CON AVAL



En la reunión sostenida por el G20 esta semana, las principales economías del mundo dieron su aval hacia la implementación de pasaporte de vacunación para impulsar la industria de los viajes y el turismo.



Allí se respaldaron los esfuerzos por una movilidad segura, coordinados con iniciativas como el Certificado Verde Digital de la Unión Europea, que viene siendo objeto de discusión de cara al verano.



Según el ministro de Turismo italiano, Massimo Garavaglia, “este sector será la clave de la recuperación una vez derrotada la pandemia”; y Thomas Bareiss, viceministro alemán de economía, por su parte, aseguró que un nuevo comienzo para el turismo después de la pandemia debería guiarse por el principio de “reconstruir mejor”.