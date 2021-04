Restricciones en Colombia, de las más fuertes del mundo

Aunque este lunes en Bogotá termina el nuevo ciclo de confinamiento total que estuvo en vigor durante el fin de semana, el conjunto de restricciones que en estos momentos aplica Colombia se encuentra entre los más restrictivos de todo el mundo, incluso por encima de otros países que están aún ejecutando fuertes cierres.



Y es que según el índice que elabora el proveedor de datos de mercado Refinitiv (propiedad de London Stock Exchange y antes subsidiaria de Reuters) desde el inicio de la pandemia, Colombia tiene en la actualidad las medidas más restrictivas entre un amplio grupo de países de todo el mundo, solo superado por el dato que presenta Uruguay.



Así, en una escala de 0 a 100 (el nivel más restrictivo), en la que se incluyen todos los tipos de medidas que se están aplicando en cada país, Colombia presentó hasta el viernes pasado un índice de 81,48 puntos, una cifra tan solo por debajo de los 87,04 puntos que registra Uruguay.



No obstante, cabe decir que Uruguay fortaleció sus medidas desde el 15 de marzo, mientras que Colombia ha estado por encima de los 80 puntos desde el 7 de enero sin interrupción.



De hecho, entre los países analizados, no hay ningún otro que se haya mantenido todo el trimestre por encima de esos 80 puntos, como sí lo ha hecho Colombia, por lo que se podría considerar que las restricciones impuestas a nivel nacional han sido las más duras durante el 2021.



Este ha sido uno de los argumentos que han utilizado expertos y centros de estudio para criticar las últimas medidas que se han adoptado en Colombia, al asegurar que al tiempo que los confinamientos tienen graves impactos en la actividad económica, no han sido tan eficientes para reducir los contagios.



Al revisar la situación actual frente a la de otros países con medidas fuertes de confinamiento, sus indicadores están por debajo del colombiano. Es el caso, por poner algunos ejemplos, de Italia (78,7), Reino Unido (66,2) o Chile (79,17).



De igual forma, Alemania, que anunció nuevos confinamientos la semana pasada, cuenta hoy en día con una índice de 75, superior a los 69,44 puntos de España o las 56,94 unidades de Estados Unidos.



Así, entre los que en estos momentos están imponiendo mayores restricciones se encuentra Francia (78,7), Marruecos (76,85), Turquía (72,22), Argentina (71,76) o Brasil (70,83).



CURVA EN LA PANDEMIA



Más allá del comportamiento del índice de Refinitiv durante 2021, cabe apuntar por otro lado que el nivel actual de restricciones en Colombia no está tan lejos de los confinamientos más fuertes que se vieron al inicio de la pandemia, y que iniciaron con un indicador de 87,96 puntos desde el 24 de marzo de 2020, y repuntaron hasta un tope de 90,74 puntos en las semanas siguientes a esa fecha.



Pero también frente a lo que se ha dicho, el año pasado otros países impusieron confinamientos más restrictivos que los que se vieron en el país. Un ejemplo de ello es Italia, una de las primeras naciones occidentales que decidió cerrar por completo al inicio de la pandemia y cuya cifra en el indicador se mantuvo casi en 94 puntos hasta mayo. También los casos de India y Argentina, que llegaron a registrar el nivel máximo de 100 entre marzo y abril.



De igual forma, otros países tuvieron índices muy inferiores. Por ejemplo, Estados Unidos no ha pasado de 75,46 puntos, Japón alcanzó un nivel máximo de 50,93 unidades, Suecia no sobrepasó los 64,81 enteros. China, donde se habría originado el coronavirus, marcó su nivel máximo de restricciones en los 81,94 puntos, cifra similar a la actual en Colombia, que coincidió con el cierre total de regiones como Wuhan.



Por último, destacar que la evolución de Colombia durante el 2020 muestra cómo el país tuvo fuertes restricciones desde el inicio de la pandemia hasta septiembre, cuando se empezaron a flexibilizar las medidas (71,3 puntos), en octubre se abrió más el país (65,74 enteros), y el mínimo desde marzo del año pasado fue un índice de 60,19 puntos entre finales de noviembre e inicio de 2021.

