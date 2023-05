Plan de Desarrollo: se aprobó más de la mitad en plenarias

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 está en su recta final: el debate ante las plenarias de Cámara y Senado en el Congreso. Este 2 de mayo inició la votación en estas corporaciones legislativas y tan solo en su primer día quedó aprobado cerca de la mitad del proyecto de ley.



Desde la mañana iniciaron las discusiones alrededor del articulado, compuesto por 373 puntos, con 43 artículos adicionales frente a lo aprobado en su primer debate, ante las comisiones económicas del Congreso.



Al cierre de esta edición, la plenaria del Senado había aprobado 231 artículos, lo que corresponde a 62% de los artículos de la ponencia, mientras que por el lado de la Cámara de Representantes votaron 156 artículos, el equivalente a 42% del proyecto.



Vale la pena recordar que el plazo máximo que se tiene por ley para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo es el próximo 7 de mayo, por lo que los congresistas están contrarreloj, si se tiene en cuenta que además para esa fecha deben quedar conciliados los textos aprobados en ambas cámaras.



Por el lado del Senado se aprobaron en principio 12 artículos que no tenían proposiciones radicadas, pero que requerían mayorías absolutas por referirse a normas orgánicas, con 71 votos a favor y 15 votos en contra.



Entre estos está el 107, que define la adopción de un sistema único de información del deporte; el 110, referente al fortalecimiento financiero de las instituciones de educación superior con recursos del Presupuesto Nacional; o el 169, que establece una serie de limitaciones de gastos para los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).



Posteriormente dicha corporación aprobó también un bloque de 171 artículos, que tampoco tenían proposiciones, como el artículo 20, que crea el Sistema Nacional de Reincorporación; el artículo 64, que crea el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad; o el 358, que ingresó como nuevo en la ponencia, y autoriza al Icetex para que realice la compensación parcial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que compone la tasa de interés en créditos educativos del Instituto.



Luego, se aprobaron en el Senado otros dos bloques, de 18 y 30 artículos respectivamente.



En la Cámara de representantes también se dio la respectiva votación en bloque de los artículos sin proposición, en este caso para 152 artículos.



Las opiniones



En medio del debate, fueron varias las opiniones que expresaron los congresistas tanto en el Senado como en la Cámara.



Por el lado de la oposición, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, reiteró que el partido no acompaña el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro. “Ese plan de gobierno tiene que mirar cómo se acomoda en la realidad económica de los colombianos”, dijo el senador, quien cuestionó si el Plan va en la dirección correcta, y el no tener presente al sector privado como fuente de inversión.



En el caso de la Cámara, el representante Christian Garcés, de Centro Democrático, calificó como “inconveniente” que a pesar de que se le realizaron varios cambios positivos al Plan, como retirar algunas de las facultades que buscaban darse al Presidente, se mantienen artículos que generan preocupación, como la flexibilización en los mecanismos de contratación.



Por otra parte, desde el Pacto Histórico, la senadora Clara López destacó tres características importantes. “Es un plan con visión de largo plazo, con sostenibilidad ambiental y productiva. Es por tanto un Plan comprometido con los jóvenes y con las generaciones futuras”.



Aunque varios congresistas criticaron el llamado que hizo el Presidente Petro, desde el balcón de la Casa de Nariño este lunes, para que la ciudadanía se movilice en apoyo al Plan y las reformas, el senador Inti Asprilla, del Partido Verde, recordó que el escenario natural de discusión de las reformas va a ser el Congreso, pero también dijo que “no hay que temerle a una sociedad que se moviliza”.

Los artículos eliminados en las plenarias

En medio de la discusión, fueron varios los artículos con proposición de eliminación que se cayeron.



En la Cámara se hundió el artículo 130, que proponía que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones debían compartir el acceso al espectro radioeléctrico; también se cayó el 304, que buscaba implementar una nueva Política Nacional de Derechos Sexuales con enfoques de género.



La Cámara de Representantes también hundió los artículos 330 y 331, que modificaban las condiciones de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de

Colombia.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

​Periodista de Portafolio